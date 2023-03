Robert Lewandowski spricht sich für Systemänderung beim FC Barcelona aus - und äußert sich zu seiner Zukunft

Einen internationalen Titel wird Lewandowski in seiner ersten Barça-Saison nicht gewinnen. Nun sprach er über Gründe dafür - und seine Zukunft.

WAS IST PASSIERT? Robert Lewandowski hat sich für maßgebliche Änderungen beim FC Barcelona ausgesprochen. Außerdem äußerte sich der einstige Stürmer des FC Bayern München klar zu seiner Zukunft im Verein.

Nach dem Aus in der Champions-League-Gruppenphase und dem Ausscheiden in der Playoff-Runde der Europa League ist der Traum, endlich wieder einen internationalen Titel zu gewinnen, für Barça geplatzt. Dabei sollte mit Königstransfer Robert Lewandowski der Erfolg auf der europäischen Fußballbühne zurückkehren.

WAS WURDE GESAGT? Der 34-Jährige hat sich deshalb für ein Umdenken im Verein ausgesprochen - weg vom Tiki-Taka und hin zum derzeit modernen Fußball. "Barças DNA ist es, immer nach einem guten Spiel zu suchen, aber Fußball ändert sich. Wir müssen uns anpassen. Der Barcelona-Fußball von vor zehn Jahren hat jetzt einfach nicht funktioniert. Tiki-Taka funktioniert jetzt vielleicht nicht mehr", sagte Lewandowski im vereinseigenen Barça Magazine.

Ein weiterer Grund für das schlechte Abschneiden in der Königsklasse sei die fehlende Erfahrung innerhalb des Teams. "Barça hat junge Spieler mit großem Potenzial. Mit ihnen ist die Zukunft des Vereins gesichert. Wir haben eine junge Mannschaft mit wenig Erfahrung", erklärte er und betonte: "Wir haben Fehler gemacht und wenn man die Champions League gewinnen will, darf man solche Fehler nicht machen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Immerhin können die Katalanen noch vom nationalen Double aus Meisterschaft und Pokal träumen. In der Liga beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid nach 24 von 38 Spieltagen beachtliche neun Punkte. In der Copa del Rey gelang im Halbfinal-Hinspiel ein 1:0-Sieg gegen die Königlichen.

Die Mischung aus dem Potenzial innerhalb der Mannschaft und der dennoch bestehenden Chance auf Titel in naher und weiter Zukunft lässt Lewandowski nicht an einen baldigen Abschied denken. "Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre hier bleiben. Ich denke nicht darüber nach, wie viele Jahre ich noch bei Barça sein werde. Ich glaube immer noch, dass ich noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen kann, aber ich weiß nicht, wie viele. Ich bin sicher, dass es nicht nur ein oder zwei sein werden. Es werden mehr sein", stellte er klar.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lewandowski besitzt noch einen Vertrag bis 2026, nachdem er im Sommer für 45 Millionen Euro exklusive Bonuszahlungen von München nach Barcelona gewechselt war. In 31 Pflichtspielen gelangen ihm 25 Treffer und sechs Assists.