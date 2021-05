"Es gab immer Burger und Pommes": Als City-Star Riyad Mahrez und Pogbas Bruder Mathias in einer WG wohnten

Riyad Mahrez hat einen langen Weg zum Superstar hinter sich. Auf einem Teilstück davon spielte auch Paul Pogbas Bruder Mathias eine Hauptrolle.

HINTERGRUND

Die Unordnung in der beschaulichen Wohnung, irgendwo in einer Kleinstadt im Nordwesten Frankreichs, ist enorm. Überall liegen alte Fast-Food-Verpackungen herum, hier und da finden sich ein paar alte Pommes wieder, die in den letzten Tagen versehentlich auf dem Boden gelandet sind. Mathias Pogba ist es leid.

"Ich kam mit ihm zunächst nicht klar, weil er so unordentlich war. Ich musste ihn zähmen, ihm die Realität aufzeigen. Nach zwei oder drei Monaten ging es dann", sagte der ältere Bruder von United-Star Paul Pogba mal der Daily Mail über seinen einstigen Mitbewohner. Der hieß damals, vor knapp zwölf Jahren, Riyad Mahrez. Und ist heute bekanntlich einer der größten Stars beim englischen Meister Manchester City, hatte mit bisher 14 Toren und neun Assists in dieser Saison maßgeblichen Anteil am nationalen Titelgewinn und am Einzug ins Champions-League-Finale.

Dort kämpfen Mahrez und Co. am Samstag (21 Uhr live auf DAZN und im LIVE-TICKER) gegen den FC Chelsea um Europas Krone. Im Sommer 2009, als er gerade beim seinerzeit in der vierten französischen Liga angesiedelten Quimper FC angeheuert hatte, war der heute 30-jährige Offensivspieler von solch einem Highlight noch meilenweit entfernt.

Riyad Mahrez und Pogbas Bruder in einer WG: "Wir lebten ein echtes Studentenleben"

Gemeinsam mit Pogbas Bruder Mathias bewohnte er eine kleine Bude im 60.000-Einwohner-Ort, sie lebten alles andere als professionell. "Wir hatten eine sehr schlechte Ernährung. Sehr, sehr schlecht", erzählte Mathias Pogba. "Es gab immer Burger und Pommes, wir lebten ein echtes Studentenleben. Zwei Jungs, die nicht kochen konnten, ständig Fast Food aßen und draußen herumhingen."

Der seinerzeit 18-jährige Mahrez war gerade aus seiner Heimatstadt Sarcelles, einem Vorort von Paris, nach Quimper gewechselt, um sich dort für eine Karriere als Profi zu empfehlen. Das große Paris Saint-Germain hatte ihn zwar als Jugendspieler beobachtet, ihn aber nie in seine Akademie geholt. "Riyad war damals nicht der Beste bei uns, viele Spieler standen über ihm", erinnerte sich ein Mitarbeiter seines Jugendklubs vor einigen Jahren bei Goal und SPOX.

Vermutlich war Mahrez PSG nicht durchsetzungsstark genug, körperlich noch zu schwach. Als er schließlich in Quimper landete, war das ein guter Schritt - von Glanz und Glamour aber natürlich noch sehr weit entfernt, stattdessen gab es das studententypische WG-Leben mit Pogbas Bruder Mathias. "Ich sah ihn als meinen kleinen Bruder", erklärte der. "Ich habe ja zwei Brüder, also nehme ich die Rolle des großen Bruders ganz natürlich an. Ich gebe ihm immer noch Ratschläge - manchmal hört er zu, manchmal eben nicht."

Riyad Mahrez: Bald Champions-League-Sieger mit Manchester City?

Ein Jahr blieben die beiden in Quimper. Pogba, der heute beim slowenischen Erstligisten Tabor Sezana spielt, zog damals weiter nach England, während es Mahrez zum AC Le Havre zog. Über die zweite Mannschaft empfahl er sich dort für höhere Aufgaben, feierte 2011 mit 20 sein Debüt in der Ligue 2.

Fortan ging es für den Algerier steil bergauf, nach eineinhalb starken Jahren in Le Havre ging es Anfang 2014 für 500.000 Euro zum damaligen englischen Zweitligisten Leicester City. Der Rest seiner Geschichte ist bestens bekannt, über die Sensationsmeisterschaft mit Leicester 2016 ging es 2018 schließlich nach Manchester. Und am Samstag kann Mahrez seinen Weg mit dem Champions-League-Triumph krönen. Mathias Pogba wird ihm sicher die Daumen drücken.