Ridle Baku: Vier Topklubs offenbar an Wolfsburg-Star dran

Ridle Baku ist in Wolfsburg eine absolute Konstante. Einige namhafte Klubs sollen den 24-Jährigen nun genau im Auge haben.

WAS IST PASSIERT? Mit dem FC Arsenal, dem FC Villarreal, RB Leipzig und dem FC Chelsea sollen vier Topklubs Wolfsburgs Rechtsverteidiger Ridle Baku auf dem Zettel haben. Das berichtet die Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Baku steht in Wolfsburg noch bis 2025 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel hat er dem Vernehmen nach nicht. Der VfL könnte also eine hohe Ablösesumme für den 24-Jährigen fordern.

Vor einigen Jahren war Baku auch mal Thema beim FC Bayern München. Der Rekordmeister wollte den viermaligen deutschen Nationalspieler 2020 angeblich von Mainz 05 an die Säbener Straße holen. Seinerzeit entschied sich Baku letztlich aber für einen Wechsel nach Wolfsburg.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Baku stammt aus dem Nachwuchs von Mainz 05 und feierte bei den Rheinhessen 2018 sein Bundesliga-Debüt.

2020 ging er dann für zehn Millionen Euro nach Wolfsburg, kurz nach dem Wechsel lief er erstmals für Deutschlands A-Nationalmannschaft auf. Insgesamt viermal hat er bisher für die DFB-Elf gespielt, dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Die bislang letzte Nominierung datiert aus dem November 2021.

Für Wolfsburg hat Baku in der laufenden Saison bis dato 29 Pflichtspiele absolviert (fünf Tore, ein Assist).