FC Bayern München: Ridle Baku war offenbar Thema beim FCB

Letztlich holte der FC Bayern Bouna Sarr als Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Die Münchener hatten aber wohl auch Ridle Baku im Auge.

Der hat sich offenbar im Laufe der Transferperiode mit einer Verpflichtung von U21-Nationalspieler Ridle Baku beschäftigt. Das berichtet der kicker am Donnerstag.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister Baku verpflichten wollen, um ihn dann für ein weiteres Jahr an seinen damaligen Verein auszuleihen. Bei den Rheinhessen hatte der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger zu diesem Zeitpunkt noch einen Vertrag bis 2022.

Weil Baku sich für einen Wechsel zu den Bayern jedoch möglicherweise bis zum letzten Tag der Transferperiode hätte gedulden müssen, habe er sich nach kicker-Angaben gegen den FCB und für einen Wechsel zum entschieden.

FC Bayern: War neben Ridle Baku auch Mitchell Weiser im Gespräch?

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber ich bin der Auffassung, dass es der richtige Schritt in meiner Karriere ist", wird Baku vom kicker zitiert. Die Niedersachsen bezahlten für Baku eine Ablöse in Höhe von kolportierten zehn Millionen Euro und statteten den gebürtigen Mainzer mit einem Vertrag bis 2025 aus.

Baku hatte in Mainz sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und machte erstmals am Ende der Saison 2017/18 auf sich aufmerksam, als er in seinen ersten zwei Pflichtspielen für die Profis in der gleich zwei Tore erzielte. Unter anderem schoss er die Rheinhessen gegen am 33. Spieltag zum Klassenerhalt.

Neben Baku soll auch Mitchell Weiser ein Thema für die während der Transferperiode noch vakante Position des Backup-Rechtsverteidigers gewesen sein. Einem Bericht der Sport Bild zufolge habe David Alaba bei den Verantwortlichen der Münchner für eine Rückholaktion des bei aufs Abstellgleis geratenen Weiser geworben. Am Ende holte der deutsche Rekordmeister Rechtsverteidiger Bouna Sarr für acht Millionen Euro von Olympique Marseille.