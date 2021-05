Holstein Kiel vs. SV Darmstadt 98 2:3: Kiel verliert und rutscht auf den Relegationsplatz, Serdar Dursun wird Torschützenkönig

Holstein Kiel verspielte gegen Darmstadt den direkten Aufstieg und wird in der Relegation auf Köln treffen. Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen.

Holstein Kiel hat es tatsächlich verspielt: Nach einer Führung zur Pause verlor man gegen Darmstadt zuhause mit 2:3 und rutschte damit auf den dritten Tabellenplatz. Während Greuther Fürth den direkten Aufstieg bejubeln darf, müssen die Störche in der Relegation gegen den FC Köln ran.

Bei den Darmstädtern durfte sich vor allem Stürmer Serdar Dursun freuen: Seine beiden Treffer garantierten dem Angreifer Platz Eins in der Torschützenliste der 2. Bundesliga.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt 2:3 (1:0) Tore 1:0 Serra (18.), 1:1 Dursun (50.), 1:2 Dursun (58.), 1:3 Höhn (75.) Aufstellung Kiel Dähne - Neumann (79., Mees), Wahl, Lorenz, van den Bergh - Meffert (79., Girth) - Mühling (67., Hauptmann), Lee - Bartels, Serra, Reese (57., Porath) Aufstellung SVD Schuhen - Bader (83. Herrmann), Mai, Höhn, Holland - Palsson, Rapp - Clemens (72., Skarke), Schnellhardt (83., Kempe), Honsak (72., Berko) - Dursun Gelbe Karten Meffert (44.), Mühling (50.), Holland (80.), Schuhen (82.)

Da Fürth gegen Düsseldorf in Unterzahl 3:2 gewonnen hat, müssen die Kieler nun also am kommenden Mittwoch im ersten Spiel der Relegation beim 1. FC Köln antreten. Dort soll und muss eine gute Ausgangsposition her für das Rückspiel am kommenden Samstag, damit der Traum vom ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte doch noch wahr gemacht werden kann.

Fazit:

Fassungslose Kieler stehen nach dem Schlusspfiff in einem großen Kreis zusammen: Nach dem 2:3 beim KSC vor einer Woche vergeben die "Störche" tatsächlich auch den zweiten Matchball für den direkten Aufstieg. Grund dafür war eine etwa 25-minütige kollektive "Auszeit" nach dem Ausgleich von Dursun (50.). Erst in der Schlussphase rissen sich die Gastgeber noch einmal zusammen, das aber reichte nicht, um die Niederlage und das Abrutschen auf Rang 3 zu verhindern.

90. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. | Vier Minuten werden insgesamt nachgespielt.

90. | Lorenz schießt den Freistoß mit rechts über die Mauer und über das Tor.

90. | Freistoß für Kiel in der Nähe der Strafraumgrenze nach einbem Handspiel von Mai.

90. | Der Darmstädter Keeper fängt den Ball nach einer hohen Flanke ab.

87. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: TOOOOR!!! 2:3, Torschütze: Bartels

87. | Tor! Fin Bartels tankt sich rechts im Strafraum mit viel körperlicher Power durch und setzt den Ball mit rechts unhaltbar für Schuhen aus neun Metern rechts ins Eck. Für den Routinier ist es das elfte Saisontor.

85. | Kiel wird die Saison auf Rang 3 beenden, wenn nicht noch ein Wunder geschieht: Fürth schießt das 3:2 gegen Düsseldorf.

85. | Nach einer Darmstädter Ecke verlängert Palsson den Ball aus sechs Metern in Richtung Tor, aber Dähne fängt die Kugel ab.

83. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

83. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

82. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte: Schuhen

81. | Nach einer Ecke von der linken Seite köpft Lee hoch über das Tor aus zehn Metern.

81. | Bochum liegt nun 2:1 gegen Sandhausen vorne.

80. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte: Holland

79. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

79. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

75. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: TOOOOR!!! 1:3, Torschütze: Höhn

75. | Tor! Kiel geht komplett die Luft aus: Nach einer Ecke von links verlängert Rapp den Ball im Strafreaum mit dem Kopf. Die Kugel kommt sieben Meter vor dem Tor von Immanuel Höhn, der freistehend ins rechte Eck einköpft. Es ist sein zweiter Treffer in dieser Saison.

73. | Alle Kieler schauen sich fassungslos an: Wie kann denn dieser Ball nicht reingehen? Bartels und Serra kombinieren schnell und direkt durchs Zentrum in den Strafraum. Bartels legt zehn Meter vor dem Tor rüber von links zu Serra, der dann aus der Drehung mit links ganz knapp links vorbeischießt.

72. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

72. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

71. | Fürth gleicht aus gegen Düsseldorf. Aktuell also Kiel nur noch auf Rang 3 ...

70. | Zu Beginn der letzten 20 Minuten muss Kiel nun einen Mittelweg finden aus Angriffsbemühungen, um die Niederlage zu verhindern, und dem Bemühen, Darmstädter Konter zu stoppen. Dabei geht immer wieder ein Blick nach Fürth ...

68. | Ein flacher und ungefährlicher Schuss von Lee aus zwölf Metern landet in den Armen von Darmstadts Schlussmann Schuhen.

68. | Zwei Abschlüsse hat Kiel abgegeben nach der Pause, aber die Bälle kamen nicht aufs Tor.

67. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

67. | KSV-Trainer Ole Werner bringt die nächste frische Kraft für eine anstrengende Schlussphase: Niklas Hauptmann kommt für Alexander Mühling auf den Platz.

66. | Kiel hat in dieser Saison nach einer Führung zur Pause nur einmal verloren - am vergangenen Sonntag in Karlsruhe mit 2:3 ...

65. | Das nächste Tor, dieses Mal in Bochum: Sandhausen gleicht beim VfL aus zum 1:1.

64. | Honsak mit einem Abschluss für Darmstadt, doch auch sein Kopfball aus zehn Metern verfehlt den Kasten.

62. | Nach einerm Freistoß von der linken Seite fliegt der Ball etwa an den Elfmeterpunkt. Serra setzt die Kugel per Kopf als Aufsetzer in Richtung rechtes Eck. Wahl kommt noch angelaufen, aber nicht zum Abschluss. Der Ball fliegt um Haaresbreite rechts am Tor vorbei.

60. | Kiel zeigt eine Reaktion auf den Gegentreffer und greift nun mit viel Power an.

59. | Dursun hat den Titel des Torschützen-Königs in der 2. Liga jetzt wohl sicher. Nach seinem erneuten Doppelpack heute steht der Stürmer nun bei 27 Saisontoren.

58. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: TOOOOR!!! 1:2, Torschütze: Dursun

58. | Tor! Die Gäste drehen die Partie: Palsson wird auf der rechten Seite nicht entschieden genug gestört bei seinem Vorstoß mit dem Ball am Fuß. Die Hereingabe ans Fünfereck kommt scharf und flach, dort steht Serdar Dursun in Torjägerposition und trifft ebenfalls flach aus sechs Metern.

58. | Der nächste Treffer in Fürth: Nun liegt wieder Düsseldorf vorne.

57. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Wechsel

56. | Die Kieler mit einem Angriff mal durchs Zentrum: Reese schlenzt aus 17 Metern rechts am Tor vorbei.

55. | Jetzt überschlagen sich die Ereignisse, nachdem zur Pause fast schon alles klar schien: Fürth hat gegen Düsseldorf ausgeglichen. Gelingt der Spielvereinigung ein Sieg gegen Düsseldorf und spielt Kiel maximal unentschieden, würde Holstein auf Rang 3 abrutschen.

52. | Dann kommt die Entscheidung aus Köln: Es passt alles, Dursun steht knapp nicht im Abseits. Dafür hat er jetzt 26 Saisontore auf seinem Konto.

51. | Der Treffer wird aber noch vom VAR auf eine möglche Abseitsstellung hin überprüft.

Kein Abseits, der Treffer zählt! Dursun verlängert einen Clemens-Freistoß mit den Haarspitzen und trifft in die lange Ecke! 1:1 #KSVSVD pic.twitter.com/PJhaFjxS6C — SV Darmstadt 98 (@sv98) May 23, 2021

50. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: TOOOOR!!! 1:1, Torschütze: Dursun

50. | Tor! Nach einem Freistoß von der linken Seite von Christian Clemens trifft Serdar Dursun per Kopf aus sieben Metern zum 1:1.

50. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte: Mühling

48. | Ein Honsak-Schuss mit links aus 16 Metern von der rechten Seite ist der erste Abschluss der Gäste nach dem Seitenwechsel. KSV-Keeper Dähne muss nicht eingreifen. Die Kieler stellen ja mit nur 32 Gegentreffern die beste Abwehr der 2. Liga.

47. | Eine Flanke von Phil Neumann vom rechten Flügel misslingt. Der Ball segelt hinter das Tor.

Weiter geht's in Kiel! Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass wir Spiele drehen können 💪 0:1 #KSVSVD — SV Darmstadt 98 (@sv98) May 23, 2021

46. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZWEITE HALBZEIT

Halbzeit | Tabellenführer Bochum führt nach der ersten Hälfte gegen Sandhausen ebenfalls mit 1:0. Fürth dagegen liegt 0:1 gegen Düsseldorf zurück - und spielt nach dem Seitenwechsel nur noch zu zehnt, da Stach in der Nachspielzeit für ein Foul Rot sah.

Halbzeitfazit:

Noch 45 Minuten trennen Holstein Kiel vom ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Dass heute viel auf dem Spiel steht, war den Norddeutschen in den ersten 15 Minuten anzumerken. Doch nach einer verhaltenen Anfangsphase kamen die "Störche" mit schnellem Spiel in die Spitze besser zurecht auf dem Rasen. Der Führungstreffer stärkte das Selbstvertrauen. Von Darmstadt geht bisher keinerlei Gefahr aus. Bleiben die Kieler konzentriert nach dem Seitenwechsel, dann wird heute ihr großer Traum Wirklichkeit.

45. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: HALBZEIT

44. | Jonas Meffert rammt Palsson im Mittelfeld im Kampf um den Ball um. Dafür sieht er seine fünfte Gelbe Karte. In einem möglichen ersten Relegationsspiel gegen Köln am Mittwoch würde Meffert also gesperrt fehlen.

44. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte: Meffert

43. | Dieses Mal spielen Mühling und Lee sich mit schnellen Pässen in den Sechzehner. Dieses Mal kommt der Ball zwölf Meter vor dem Tor zu Bartels, der aber mit rechts knapp links am Tor vorbeischießt.

42. | Lee und Bartels kombinieren links im Strafraum im Ansatz sehr ansehnlich, dann aber spielt Lee von der Grundlinie einen Rückpass in den komplett unbesetzten Raum

40. | Fünf Minuten vor der Pause macht auf dem Rasen des Holstein-Stadions Darmstadt 98 nicht den Eindruck, dass es bald was werden könnte mit dem Ausgleich. Aber es soll ja auch Tore geben, die aus heiterem Himmel fallen ...

39. | 6:2-Abschlüsse stehen zugunsten der Kieler in der Statistik nach knapp 40 Minuten. Es bleibt dabei: Bisher läuft es für die Schlewsig-Holsteiner wie am Schnürchen.

38. | Die Ecke im Anschluss wehrt Darmstadt kopfballstark im Zentrum des Strafraums ab.

37. | Starke Parade von Schuhen gegen einen 18-Meter-Schuss mit rechts von Mühling. Der Keeper lenkt den Ball über die Latte.

35. | Höhn mit einem harten Einsatz im Zweikampf gegen Bartels. Freistoß für die Kieler in Höhe der Mittellinie. Bisher belässt es Schiedsrichter Ittrich in diesem umkämpften Spiel bei Ermahnungen statt Gelber Karten.

33' Reese lässt Schuhen fliegen, schlussendlich kein Problem für unsere Nummer 1 | 0:1 #KSVSVD — SV Darmstadt 98 (@sv98) May 23, 2021

33. | 98-Schlussmann Marcel Schuhen fängt den Ball nach einem Reese-Schuss von der Strafraumgrenze mit beiden Händen ab. Der Angreifer der Kieler schließt in dieser Szene zu zentral ab.

32. | Kiel kann das Tempo rausnehmen, da Darmstadt im Mittelfeld weiter aufs Gegenpressing verzichtet. So verteidigt Holstein eine Führung wohl am liebsten.

31. | Der nächste Treffer im Aufstiegs-Dreikampf: Nun liegt auch Bochum gegen Sandhausen mit 1:0 vorne.

30. | Jetzt hat Dursun die erste Chance in der Box: Nach einer Vorlage von Clemens von der rechten Seite bekommt der Angreifer am rechten Fünfereck einen Fuß an den Ball. Die Kugel fliegt aber knapp am Holstein-Tor vorbei.

29. | Lorenz foult den bisher nicht auffällig gewordenen Darmstädter Stürmer Dursun. Den Freistoß aus dem Halbfeld bringen die Gäste aber nicht aufs Tor.

27. | Nach knapp 30 Minuten scheint alles zugunsten der Kieler zu laufen. Nach nervöser Anfangsphase steht Holstein nun stabil in dieser entscheidenden Partie. Im Mittelfeld hat man oft mit viel Einsatz ein paar Meter Vorsprung vor den Gegnern aus Darmstadt. Und das Tor hat natürlich zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. Angesichts des knappen Spielstands aber besteht auf Seiten der Norddeutschen natürlich überhaupt kein Grund, nur ein Prozent weniger Einsatz zu zeigen.

26. | Diese Info vernehmen die Kieler gerne: Düsseldorf führt in Fürth mit 1:0.

25. | Kiel macht weiter Betrieb mit schnellem Passspiel über die Flügel. Reeses Flanke von links wird aber im Strafraum abgefangen.

22. | Rapp klärt hinten zur ersten Ecke für Holstein. Mehr muss man zu diesem Standard dann aber auch nicht schreiben ...

21. | Der Gegentreffer scheint Wirkung zu zeigen bei den Darmstädtern. Im Moment spielen nur die Gastgeber.

19. | Stürmer Serra steht jetzt bei 13 Saisontreffern. Er ist der erfolgreichste Schütze in seinem Team - und wechselt zur neuen Saison zu Arminia Bielefeld.

18. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER:TOOOOOOOR!!! 1:0, Torschütze: Serra

18. | Tor! Ein Kopfballtreffer von Janni Serra aus elf Metern lässt die "Störche" jubeln. Nach einem Foul an Bartels gibt es einen Freistoß im rechten Halbfeld. Den Standard bringt Mühling perfekt und hoch in die Mitte, danach macht der Stürmer in der Luft alles richtig und nickt ein ins rechte Eck.

17. | Kiel kommt nun langsam besser ins Spiel in der Offensive. Auf den Flügeln wird mit mehr Tempo gespielt, außerdem bringt Lee überraschende Ideen ein.

16. | Darmstadt hat seine Pressingbemühungen gegen den Aufbau der Kieler nun so gut wie eingestellt. Holstein hat mehr Zeit in der Abwehr, um dort in den Vorwärtsgang zu schalten.

15. | Auf der anderen Seite jetzt ein Freistoß für die Gäste aus dem rechten Halbfeld. Aber aus dem Standard wissen die Schützlinge von Trainer Markus Anfang nichts Zählbares zu machen.

14. | Gleich danach Mühlings nächste Szene, und die ist schon gefährlicher: Neumann flankt von rechts in den freien Raum, Mühling köpft aus neun Metern knapp über den Kasten.

13. | Der erste Schussversuch in diesem Spiel: Mühlings Schuss aus 17 Metern wird geblockt.

12. | Noch mal zur Erinnerung: Kiel reicht ein Unentschieden nur für Platz 2, wenn gleichzeitig Fürth nicht gegen Düsseldorf gewinnt. In Fürth und auch in Bochum (gegen Sandhausen) steht es ebenfalls noch 0:0.

10. | In den ersten zehn Minuten gab es keine einzige nennenswerte Szene in den beiden Sechzehnern.

9. | Bei einem Angriff über die linke Seite kommt der Ball in den Strafraum der Darmstädter, aber deren Keeper Schuhen kann die Kugel dann - mit etwas Glück - an Bartels vorbei aus der Gefahrenzone bringen.

8. | Die Nervosität bei den Kielern ist doch greifbar in der Anfangsphase. Zu oft springt der Ball im Passspiel zum Gegner.

7. | Auch Reese weiß sich in der Offensive auf dem linken Flügel gegen Bader nur mit einem Foul zu behelfen.

6. | Ziemlich hektisch geht es zu im Mittelfeld. Kiel versucht mit Härte in den Zweikämpfen den Darmstädtern zu imponieren.

4. | Sicherheit zuerst, scheint das Motto der Gastgeber zu sein. In der Anfangsphase geht es bei Ballbesitz nur mit wenig Tempo in die gegnerische Hälfte.

3. | Die Gäste spielen zu Beginn intensives Pressing gegen den Aufbau der Hausherren. Kiel gelingt es aber mit Passspiel gut, diesem Druck zu entgehen.

2. | Kiel macht in der Defensive die Räume eng, Darmstadt kommt mit seinen Angriffsversuchen erst einmal nur bis zum Übergang ins Angriffsdrittel.

1. | Es geht los! Schiedsrichter Patrick Ittrich hat die Partie angepfiffen. #KSVSVD — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) May 23, 2021

1. | Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Kiels Kapitän Hauke Wahl wird, wenn er heute die vollen 90 Minuten auf dem Platz bleibt, der einzige Feldspieler in dieser Zweitliga-Saison sein, der in keiner einzigen Partie auch nur einen Moment verpasst hat. Darmstadts Spielführer ist mit Fabian Holland ebenfalls ein Verteidiger.

vor Beginn | Genug der Vorrede, um 15:30 Uhr geht es los. Schiedsrichter in Kiel ist Patrick Ittrich aus Hamburg. Sowohl Kiel als auch Darmstadt haben unter seiner Leitung in dieser Saison noch nicht verloren: Holstein gewann 2:1 gegen Düsseldorf und spielte 1:1 in Paderborn, die 98er siegten 2:0 gegen Würzburg und 1:0 gegen Osnabrück. Als VAR fungiert Sascha Stegemann.

vor Beginn | Das Hinspiel gewann Ende Januar übrigens Kiel durch einen Treffer von Reese und ein Eigentor von Darmstadts Innenverteidiger Höhn mit 2:0.

vor Beginn | Für Kiel und Darmstadt ist die Rückrunde nahezu identisch erfolgreich verlaufen: Beide Teams fuhren je neun Siege ein, spielten drei Mal unentschieden und verloren vier Spiele. Der einzige Unterschied: Die "Lilien" blieben zuletzt in sechs Partien hintereinander ohne Niederlage und gaben dabei nur gegen Fürth (2:2) einen Punkt ab. Kiel hatte vier Mal in Folge gewonnen, bevor man dann im Spiel beim KSC leer ausging. Allerdings: Zu Hause gewannen die Norddeutschen sieben Mal in Serie. In der Heimtabelle der laufenden Saison sind nur die Düsseldorfer um zwei Punkte besser als Kiel.

vor Beginn | Allerdings: Bochum hat mit Sandhausen ein Team zu Gast, das noch den Abstieg verhindern will. Und bei Fürths Gegner Düsseldorf dürfte der Stachel der Enttäuschung nach dem verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga tief sitzen. Das Top-Trio der 2. Liga muss also richtig schwere Brocken beseitigen auf dem Weg ins Oberhaus.

vor Beginn | Kiel wäre es allerdings sicher lieber gewesen, wenn sich Darmstadt 98 zuletzt gegen Heidenheim nicht derart in einen Rausch geschossen hätte. Die Hessen können mit einem Sieg noch einen Rang klettern auf Position 7 - und außerdem wollen die Mitspieler natürlich ebenfalls Dursun zum Torjäger-Titel führen. Holstein kann also nicht damit rechnen, dass die heutigen Gäste die abschließende Partie ohne Elan angehen oder gar herschenken werden. Vielmehr dürfte das noch einmal eine maximale Herausforderung für den Aufstiegsaspiranten werden.

vor Beginn | So viel zur Theorie. Doch damit will sich bei den Kielern niemand befassen: Im Vorfeld des letzten Spieltags machte jeder im Lager von Holstein klar, dass man nur auf sich schauen und die Begegnung gegen Darmstadt gewinnen will. Den Ausrutscher am vergangenen Sonntag, als man beim 2:3 in Karlsruhe den ersten Matchball ungenutzt ließ, habe man jedenfalls kollektiv abgehakt und trauere dieser vergebenen Chance nicht mehr hinterher.

Vor Beginn | Die Spannung vor dem Anpfiff des letzten Spieltags dieser packenden Zweitliga-Saison ist bei allen Beteiligten enorm und wohl nicht mehr zu überbieten. Tabellenführer Bochum (64 Punkte/zu Hause gegen Sandhausen) und Kiel (62) können den direkten Aufstieg in die Bundesliga heute aus eigener Kraft mit einem Sieg packen. Fürth auf Rang 3 (61) muss seine Partie gegen Düsseldorf gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen - ansonsten bleibt man auf dem Relegationsrang. Eine Ausnahme dieser Konstellation gibt es: Spielt Fürth unentschieden und verliert Kiel gegen Darmstadt, würde die Spielvereinigung dank des besseren Torverhältnisses an den Norddeutschen vorbeiziehen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen Holstein Kiel und dem SV Darmstadt 98.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen in der 2. Liga

Mit dieser Elf geht Kiel in die Partie:

Dähne - Neumann, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Meffert - Mühling, Lee - Bartels, Serra, Reese

Diese #Start11 schickt #KSV -Trainer Ole Werner gegen den @sv98 aufs Feld:

Dähne

Lee

Mühling

Reese

van den Bergh

Lorenz

Serra

Wahl

Neumann

Meffert

Bartels



Bank: Gelios (ETW), Komenda, Dehm, Ignjovski, Porath, Awuku, Mees, Girth, Hauptmann. #KSVSVD #HolsteinKiel #KielAhoi pic.twitter.com/LfTc4C9hb8 — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) May 23, 2021

Diese Aufstellung geht für Darmstadt an den Start:

Hier kommt die Aufstellung für #KSVSVD !



Im Vergleich zum Heimsieg gegen Heidenheim gibt es eine Änderung: Für den kürzlich operierten Marvin Mehlem startet heute Fabian Schnellhardt. #sv98 pic.twitter.com/frDrMztvej — SV Darmstadt 98 (@sv98) May 23, 2021

Schuhen - Bader, Mai, Höhn, Holland - Palsson, Rapp - Clemens, Schnellhardt, Honsak - Dursun

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Kiel und Darmstadt treffen bereits zum 3. Mal in dieser Saison aufeinander – neben einem 2-0-Auswärtssieg in der Hinrunde trafen sich beide Teams im Achtelfinale des DFB-Pokals. Nach einem 1-1 nach Verlängerung setzten sich die Störche mit 7-6 im Elfmeterschießen durch.

Kiel verlor nur das erste der 5 Pflicht-Heimspiele gegen Darmstadt im Dezember 2013 in der 3. Liga (0-2). Auf der anderen Seite gelang aber auch nur beim 4-2 im September 2018 in der 2. Liga ein Sieg (dazu der Sieg im Elfmeterschießen, der aber als Remis gewertet wird).

Bei einem Sieg würde Kiel definitiv in die Bundesliga aufsteigen und wäre der 57. verschiedene Verein, dem der Sprung in die Bundesliga gelingt. Sollte Kiel nicht gewinnen, müssen die Störche darauf hoffen, dass Fürth gegen Düsseldorf nicht mehr Punkte holt als sie selbst gegen Darmstadt.

Kiel gewann seine vergangenen 7 Heimspiele allesamt – das ist laufender Vereinsrekord im Profifußball und war den Störchen zuvor nur im Frühjahr 2015 in der 3. Liga gelungen. Das letzte Heimspiel, das nicht nach 90 Minuten gewonnen wurde, war das 1-1 (7-6 im Elfmeterschießen) im Pokal-Achtelfinale gegen den kommenden Gegner Darmstadt.

Abwehr-Problem: Kiel kassierte in den letzten beiden Spielen 5 Gegentoren, so viele wie in den 7 Spielen zuvor zusammen. Erstmals in dieser Saison gab es in 2 Spielen in Folge mindestens 2 Gegentore.

Auf Augenhöhe? Darmstadt holte in der Rückrunde starke 30 Punkte, genauso viele wie Gegner Kiel. Nie zuvor holten die Lilien in der eingleisigen 2. Liga an den ersten 16 Rückrunden-Spieltagen so viele Punkte.

In Topform: Als einziges Team der Liga gewann Darmstadt seine vergangenen 4 Spiele allesamt – nur 1988/89 (damals 6 Siege) hatten die Lilien in der eingleisigen 2. Liga eine längere Siegesserie als aktuell. Die Hessen gewannen zusätzlich ihre vergangenen 3 Auswärtsspiele allesamt – das ist bereits eingestellter Vereinsrekord und waren ihnen zuvor ebenfalls nur 1988/89 gelungen.

Darmstadt traf zuletzt erstmals in der eingl. 2. Liga in 6 Spielen in Folge mindestens doppelt. Mehr als die aktuell 60 Saisontore hatten die Lilien im Unterhaus nach 33 Partien nur in der Saison 1982/83 auf dem Konto (64).

Serdar Dursun steht vor seinem 100. und (vorerst) letzten Zweitliga-Spiel für Darmstadt. Mit aktuell

25 Saisontoren liegt er 2 Treffer vor Simon Terodde und könnte zum ersten Darmstädter Torschützenkönig in der eingleisigen 2. Liga werden.

Dursun erzielte zuletzt als erster Darmstädter seit Dieter Gitzler 1987 (damals 5 Tore gegen den FSV Salmrohr) einen Viererpack in der 2. Liga. Inklusive eines Treffers im Pokal-Achtelfinale schoss er jedes der letzten 3 Darmstädter Pflichtspieltore gegen Kiel.

Darmstadts Coach Markus Anfang führte Kiel 2017 in die 2. Liga und anschließend in die Bundesliga-Relegation, in welcher die Störche gegen Wolfsburg das Nachsehen hatten. Mit 1.65 Punkten pro Spiel ist er noch immer Kiels erfolgreichster Trainer in der eingleisigen 2. Liga – ganz knapp vor Ole Werner (1.64).

