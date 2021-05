Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Das ist der Schiedsrichter

In der Bundesliga-Relegation empfängt der 1. FC Köln im Hinspiel Holstein Kiel. Wer aber ist der Schiedsrichter für das heutige Spiel?

Showtime in der Relegation 2021! Der 1. FC Köln und Holstein Kiel sind die beiden Teams, die es in dieser Saison miteinander zu tun haben. Heute um 18.30 Uhr wird das Hinspiel ausgetragen. Das Rückspiel steigt am Samstag um 18 Uhr.

Heute werden die Weichen gestellt, wer denn kommende Saison erstklassig spielen darf. Ein wichtiger Mann, auf den es ebenfalls ankommen wird, ist der Schiedsrichter. Doch wer hat heute die Pfeife in der Hand?

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel - Goal wirft einen Blick auf den Unparteiischen für die Partie am heutigen Mittwoch. Außerdem: Alles zu seiner bisherigen Karriere.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel - Der Schiedsrichter

Heute Abend ist Felix Zwayer der Schiedsrichter für das Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel. Der Unparteiische aus Berlin wird das Duell um 18.30 Uhr anpfeifen. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zu ihm.

NAME : Felix Zwayer

: Felix Zwayer GEBURTSTAG : 19.05.1981 (40)

: 19.05.1981 (40) NATION : Deutschland

: Deutschland GEBURTSORT : Berlin

: Berlin GRÖSSE 1,83 m

1,83 m GEWICHT : 75 kg

Am vergangenen Mittwoch hat Zwayer die 40 vollgemacht und einen runden Geburtstag gefeiert. Heute ist der gelernte Immobilienkaufmann wieder auf dem Platz und pfeift das wichtige Duell zwischen dem Effzeh und den Kieler Störchen.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Das Schiedsrichterteam um Felix Zwayer

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Assistent: Marco Achmüller

Assistent: Rafael Foltyn

Vierter Offizieller: Frank Willenborg

VAR: Christian Dingert

VAR-Assistent: Christian Gittelmann

Felix Zwayer pfeift die Relegation: Wichtige Daten zu seiner Karriere

Bundesligaspiele 184 Spiele der 2. Bundesliga 93 DFB-Schiedsrichter seit 2004 Bundesliga-Schiedsrichter seit 2009 Schiedsrichter der 2. Bundesliga seit 2007 FIFA-Schiedsrichter seit 2012 Schiedsrichter im DFB-Pokalfinale 2017/18 Schiedsrichter des Jahres 2013/14

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen

