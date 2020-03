Real Madrids Vinicius Junior bricht Clasico-Rekord von Barcelonas Lionel Messi

Vinicius Junior von ist seit Sonntag der jüngste Torschütze des neuen Jahrtausends im Clasico zwischen den Königlichen und dem . Er nahm Barcas Lionel Messi die Bestmarke mit seinem Treffer zum 1:0 beim 2:0-Sieg der Blancos ab.

Messi hatte 2007 im Alter von 19 Jahren und 259 Tagen drei Tore erzielt. Vinicius war nun mit 19 Jahren und 233 Tagen knapp einen Monat jünger als der Argentinier bei seinem Dreierpack.

Mit Mariano Diaz holte sich auch der zweite Real-Torschütze des Abends einen Rekord: Er traf nur 50 Sekunden nach seiner Einwechslung und wurde damit zum Spieler seit der Jahrtausendwende, dem der schnellste Erfolg im Clasico gelang, nachdem er von der Bank gebracht wurde.

