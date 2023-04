Real Madrids Federico Valverde droht offenbar Monster-Sperre

Federico Valverde droht eine Sperre von bis zu zwölf Spielen, sollte er für einen vermeintlichen Schlag gegen Alex Baena schuldig gesprochen werden.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Superstar Fede Valverde droht für seine Auseinandersetzung mit Villarreals Alex Baena eine Sperre von bis zu zwölf Spielen. Wie The Athletic berichtet, wird die Wettbewerbskommission des spanischen Fußballverbands den Vorfall ab Mittwoch, den 19. April, untersuchen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Valverde soll Baena nach dem 2:3 der Königlichen gegen das Gelbe U-Boot am 8. April auf dem Parkplatz vor dem Stadion ins Gesicht geschlagen haben.

WAS WURDE GESAGT? "Im Copa-Spiel hat Baena Fede getreten und dann gesagt 'Heul doch, weil dein Sohn nie geboren werden wird'. Das hat er sich gemerkt und heute hat er etwas Ähnliches gesagt. Das hat Fede aufgeregt. Also hat er auf dem Parkplatz auf ihn gewartet und ihm klargemacht, dass er sich nicht mit seiner Familie anlegen soll", lautete die Erklärung aus Valverdes Umfeld.

Baena hatte die Anschuldigungen daraufhin umgehend via Instagram dementiert: "Sehr glücklich über den beeindruckenden Sieg der Mannschaft an einem Ort wie dem Santiago Bernabéu, aber gleichzeitig sehr traurig über den Angriff auf mich nach dem Spiel und überrascht über das, was über mich gesagt wird. ES IST VÖLLIG UNWAHR, DASS ICH DAS GESAGT HABE!"

WIE GEHT ES WEITER? Bis der Fall abgeschlossen ist, könnte laut The Athletic rund ein Monat vergehen. Sollte Valverde also schuldig gesprochen werden, könnte er das Finale der Copa del Rey am 6. Mai gegen Osasuna aber auf alle Fälle noch spielen.