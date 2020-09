Real Madrid - Trainer Zinedine Zidane über Abschied von Gareth Bale: "Hatte nie Probleme mit ihm"

Gareth Bale hat Real Madrid verlassen - vorerst auf Leihbasis. Ex-Trainer Zinedine Zidane betonte, keine Probleme mit dem Angreifer gehabt zu haben.

Trainer Zinedine Zidane hat am Samstag auf einer Pressekonferenz über den Abschied von Gareth Bale von gesprochen und erklärt, dass es von seiner Seite aus in der Vergangenheit keine Schwierigkeiten mit dem Flügelspieler gegeben habe. Bale, der unter Zidane zuletzt auf das Abstellgleis geraten war, wird zunächst für eine Saison an verliehen.

"Es war eine komplizierte Situation, aber ich hatte noch nie Probleme mit ihm", sagte Zidane vor dem Aufeinandertreffen mit am Sonntag (21 Uhr im LIVE-TICKER) und betonte: "Niemand kann ihm das nehmen, was er in diesem Verein erreicht hat."

Zidane über Bale-Leihe: "Glaube, er hat die Dinge richtig gehandhabt"

Beim spanischen Rekordmeister war Bale in der vergangenen Saison nur noch selten durch seine sportlichen Leistungen aufgefallen. Stattdessen wurde der 31-Jährige im Juli dabei gefilmt, wie er sich auf der Ersatzbank von Real Madrid schlafend stellte.

Mehr Teams

Auf die bis dahin noch nicht offizielle Leihe angesprochen, meinte Zidane: "Ich glaube, er hat die Dinge richtig gehandhabt. Er hat mit Real Madrid eine große Anzahl von Titeln gewonnen. Wenn es für ihn eine Veränderung gibt, kann ich ihm nur alles Gute wünschen", so der 48-Jährige.