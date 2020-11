Real Madrid wohl an Dominik Szoboszlai von RB Salzburg interessiert

Real Madrid hat wohl ebenfalls die Fühler nach Salzburgs Dominik Szoboszlai ausgestreckt, dabei könnte dieser im Winter zu RB Leipzig wechseln.

Dass im Sommer 2021 zur Transferoffensive blasen will, ist kein Geheimnis mehr. Vor allem das Mittelfeldzentrum und die Angriffsreihe sollen verstärkt werden. Laut AS soll auch RB Salzburgs Dominik Szoboszlai auf Reals Liste stehen.

Der 20-Jährige, der am Donnerstag Ungarn per Traumtor in letzter Minute zur EM schoss, hat in Salzburg noch einen Vertrag bis 2022.

Wechsel von Szoboszlai zu schon fix?

Allerdings soll laut Sport Bild bereits Szoboszlais Wechsel zu Schwesterklub RB Leipzig in der anstehenden Wintertransferperiode feststehen. Dem Bericht zufolge lässt sich Leipzig den variabel einsetzbaren Offensivspieler 20 Millionen Euro plus Boni kosten. Zudem soll sich Salzburg eine Weiterverkaufsbeteiligung zugesichert haben.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel in die allerdings noch nicht. Neben Leipzig und Real Madrid sollen auch der und Milan interessiert sein.

Szoboszlai ist seit der Rückrunde 2018/19 fester Bestandteil von RB Salzburg und seit der vergangenen Saison absoluter Leistungsträger der Österreicher. In bisher 74 Spielen für den österreichischen Serienmeister war Szoboszlai an 55 Toren direkt beteiligt (22 Tore, 33 Vorlagen).