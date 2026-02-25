Real Madrid vs. Benfica Lissabon im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

Am heutigen Mittwoch, dem 25. Februar, steigt das Playoff-Rückspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon. Der Anpfiff im Bernabeu (Madrid) ist um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wenn es an einem Mittwoch in der Champions League zur Sache geht, könnt Ihr nur bei DAZN einschalten. Auch Madrid vs. Lissabon überträgt der Dienst im Stream über App und Website, um 21 Uhr geht es mit diesem Duo los:

Kommentator: Max Siebald

Experte: Sebastian Kneißl

Für die Champions League aufDAZNbraucht Ihr ein Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.

Real Madrid geht zwar favorisiert in das heutige Duell, allerdings ist das Polster der Madrilenen nicht allzu hoch. Nur mit 1:0 gewannen die Königlichen im Hinspiel - und am letzten Spieltag der Ligaphase hatte Real in einem dramatischen Spiel gegen Benfica gar eine 2:4 Pleite kassiert.

Dabei hatte Benfica-Keeper Trubin in der 8. Minute der Nachspielzeit für das 4:2 gesorgt, wodurch sich Lissabon überhaupt erst für die Playoffs qualifizierte.

Auch ansonsten sind die Portugiesen nicht schlecht drauf: Von den jüngsten zehn Partien konnten sie sechs gewinnen, dazu gab es nur drei Niederlagen und ein Remis.

