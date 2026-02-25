Goal.com
Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoBenfica
Real Madrid vs. Benfica Lissabon im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

In der Champions League hat Real Madrid heute Benfica Lissabon zu Gast. Ihr habt Fragen zur Übertragung? Hier bekommt Ihr Antworten!

Am heutigen Mittwoch, dem 25. Februar, steigt das Playoff-Rückspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon. Der Anpfiff im Bernabeu (Madrid) ist um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wenn es an einem Mittwoch in der Champions League zur Sache geht, könnt Ihr nur bei DAZN einschalten. Auch Madrid vs. Lissabon überträgt der Dienst im Stream über App und Website, um 21 Uhr geht es mit diesem Duo los: 

  • Kommentator: Max Siebald 
  • Experte: Sebastian Kneißl
Für die Champions League auf
DAZN
braucht Ihr ein Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.
Anstoßzeit Real Madrid gegen Benfica Lissabon

crest
Champions League - Endrunde
Estadio Bernabeu

Real Madrid vs. Benfica Lissabon: Aufstellungen

Real Madrid vs Benfica Voraussichtliche Aufstellungen

Real MadridHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestBEN
1
T. Courtois
22
Antonio Rüdiger
18
Álvaro Carreras
17
R. Asencio
12
T. Alexander-Arnold
15
Arda Güler
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
14
Aurélien Tchouaméni
7
Vinicius Junior
16
G. Garcia
1
A. Trubin
26
S. Dahl
44
T. Araujo
17
A. Dedic
30
Nicolás Otamendi
8
F. Aursnes
5
E. Barrenechea
27
Rafa Silva
21
A. Schjelderup
18
L. Barreiro
14
V. Pavlidis

4-2-3-1

BENAway team crest

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Arbeloa

Ersatzspieler

News über Real Madrid und Benfica Lissabon

Real Madrid geht zwar favorisiert in das heutige Duell, allerdings ist das Polster der Madrilenen nicht allzu hoch. Nur mit 1:0 gewannen die Königlichen im Hinspiel - und am letzten Spieltag der Ligaphase hatte Real in einem dramatischen Spiel gegen Benfica gar eine 2:4 Pleite kassiert. 

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Benfica crest
Benfica
BEN

Dabei hatte Benfica-Keeper Trubin in der 8. Minute der Nachspielzeit für das 4:2 gesorgt, wodurch sich Lissabon überhaupt erst für die Playoffs qualifizierte. 

Auch ansonsten sind die Portugiesen nicht schlecht drauf: Von den jüngsten zehn Partien konnten sie sechs gewinnen, dazu gab es nur drei Niederlagen und ein Remis.

Form

RMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

RMA

Letzte 3 Spiele

BEN

1

Sieg

0

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
2/3
Beide Teams haben getroffen
2/3

Real Madrid vs. Benfica: Die Tabellen

