Vinicius Junior wird Brasilien und Real Madrid wohl lange fehlen. Das teilten die Königlichen am Samstag mit.

WAS IST PASSIERT? Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft und Spaniens Rekordmeister Real Madrid müssen lange auf Vinicius Junior verzichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Königlichen mitteilten, hat der 23 Jahre alte Angreifer beim WM-Qualifikationsspiel der Brasilianer in Kolumbien (1:2) einen Riss im linken Oberschenkelbizeps erlitten, der auch den hinteren Oberschenkelmuskel beeinträchtige. Spanische Medien spekulierten von einer Ausfallzeit von etwa zwei Monaten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Brasilien spielt am Mittwoch gegen Argentinien. Für Real Madrid geht es am Sonntag in der Liga gegen Cádiz weiter.