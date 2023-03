Real Madrid: Thomas Tuchel liebäugelt angeblich mit der Nachfolge von Carlo Ancelotti

Thomas Tuchel ist bei zahlreichen Vereinen im Gespräch. Ihn selbst soll es in die spanische Hauptstadt ziehen.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel liebäugelt mit einem Engagement bei Real Madrid. Laut Sport Bild spekuliert der aktuell vereinslose Trainer darauf, Carlo Ancelotti im Sommer zu beerben, sollte dieser sich vorzeitig von den Blancos verabschieden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel ist seit seiner Entlassung beim FC Chelsea im vergangenen September ohne Job. Um seine Zukunft gab es in den letzten Wochen immer wieder Spekulationen. So wurde er unter anderem bei Ex-Klub PSG und Inter Mailand als neuer Übungsleiter genannt. Auch mit dem Trainerjob beim FC Bayern wurde er in Verbindung gebracht und Sky nannte ihn bereits Ende Januar als Real-Kandidaten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Tuchel begann seine Trainerlaufbahn in der Jugend des VfB Stuttgart. Über den FC Augsburg landete er bei Mainz 05, wo er 2009 seinen ersten Cheftrainerposten antrat. Von 2015 bis 2017 arbeitete der 49-Jährige bei Borussia Dortmund. 2018 heuerte Tuchel bei PSG an, wo er bis 2020 an der Seitenlinie stand. Es folgte die Zeit bei Chelsea, die vom Gewinn der Champions League 2021 gekrönt war.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

imago images

(C)Getty images

WIE GEHT ES WEITER? Carlo Ancelotti steht in Madrid noch bis 2024 unter Vertrag. Zuletzt tauchten aber vermehrt Gerüchte auf, der Italiener könnte ab dem Sommer Nationaltrainer Brasiliens werden. Für den Fall eines vorzeitigen Ancelotti-Abgangs gelten neben Tuchel auch Mauricio Pochettino (vereinslos), Raúl (Real Castilla) und Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) als mögliche Nachfolger.