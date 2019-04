Real Madrid: Transfer von Martin Ödegaard zu Ajax immer wahrscheinlicher

Martin Ödegaard ist seit zweieinhalb Jahren in die Eredivisie verliehen. Ab dem Sommer könnte er dort wieder für einen neuen Verein spielen.

Ein Wechsel von Martin Ödegaard zu Amsterdam wird immer wahrscheinlicher. Wie der Telegraaf berichtet, will den Norweger für zwei Jahre verleihen. Aktuell ist Ödegaard an Ajax-Konkurrent Vitesse Arnheim ausgeliehen, die Leihe läuft im Sommer aus.

Ajax will Ödegaard unbedingt verpflichten, Real möchte den 16-fachen norwegischen Nationalspieler allerdings nicht verkaufen, sondern den 20-Jährigen lieber für zwei Jahre verleihen. Neben einer Leihe, die für Ajax wohl nicht das Ziel ist, könnte noch ein weiteres Szenario eintreten: Ajax könnte Ödegaard kaufen, wobei Real für die Zukunft eine Rückkauf-Option im Vertrag verankern würde.

Real Madrid: Martin Ödegaard landete fast in der

Real verlangte anfänglich noch 20 Millionen Euro Ablöse für den Youngster, mittlerweile verhandelt man allerdings über niedrigere Ablösesummen. Die Marca hatte vergangene Woche noch berichtet, dass Ödegaard unverkäuflich sei. Die Bild berichtete zudem, dass das Talent im vergangenen Sommer fast in der Bundesliga gelandet wäre.

Ödegaard kam 2015 zu den Königlichen und wurde damals als eines der größten Talente seiner Generation gehandelt. Trotz seines jungen Alters war man in mit seiner Entwicklung unzufrieden, seit Anfang 2017 ist er in die niederländische ausgeliehen. Nach anderthalb Jahren beim spielt er in dieser Saison bei Vitesse Arnheim, in 29 Ligaspielen gelangen ihm sechs Tore und neun Assists.