Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti bestätigt: Jude Bellingham hat sich an der Schulter verletzt

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat bestätigt, dass sich Jude Bellingham genauer an der Schulter untersuchen lassen muss.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham von Real Madrid hat sich bim 0:0 gegen Rayo Vallecano am Sonntag an der Schulter verletzt und muss eingehend untersucht werden. Das bestätigte sein Trainer Carlo Ancelotti. Er bangt um den Einsatz des Engländers im am Mittwoch anstehenden Champions-League-Spiel gegen den SC Braga.

WAS WURDE GESAGT? Ancelotti sagte: "Bellingham hat ein Problem mit seiner Schulter. Er wird sich morgen medizinisch untersuchen lassen. Ich hoffe, dass er Mittwoch gegen Braga spielen kann", erklärte der Italiener.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty

Getty

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham stürzte in der ersten Halbzeit und hielt sich danach die Schulter. Er ließ sich deshalb behandeln, machte aber bis zum Schlusspfiff weiter. Nach Spielende wurde bei ihm das Gelenk stark eingewickelt.