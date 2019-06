Real Madrid stellt Auswärtstrikot für 2019/20 vor

Real Madrid hat für 2019/20 ein neues Auswärtstrikot bekommen. Die Farben Blau, Gold und Schwarz wurden dabei verwendet.

hat am Donnerstag sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2019/20 präsentiert. Die Königlichen spielen in der Fremde zukünftig in Dunkelblau.

Wie bereits das Heimtrikot zieren goldene Elemente das Jersey von adidas, auch ein paar schwarze Stellen wurden verbaut.

Que el mundo sepa que estamos listos. Sube el volumen 🔊

La nueva segunda equipación del @realmadrid de @adidasfootball ya está disponible.

Compra ahora: https://t.co/U8EJYbXRhf #HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/bnLS9HysD4 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 27. Juni 2019

Ein Ausweichtrikot wurde bislang nicht vorgestellt, auf dieses müssen Fans wohl noch bis Ende Juli warten.