Real Madrid vs. Real Sociedad: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung - alles zur Copa del Rey heute

In der Copa del Rey empfängt Real Madrid im Viertelfinale Real Sociedad. Goal sagt Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der muss heute beim spanischen Tabellenführer antreten. Gelingt dem Außenseiter, der in zwar inzwischen aus den internationalen Plätzen gerutscht ist, im Pokal aber bislang eine gute Figur machte, eine Überraschung? Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag um 19 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu.

Mit einem 3:1 über CA Osasuna buchten die Gäste das Ticket für die nächste Runde. Im Fokus standen an diesem Abend die beiden Angreifer Alexander Isak (31., 68.) und Martin Ödegaard (60.), die Real Sociedad mit ihren Toren im Alleingang ins Viertelfinale schossen.

Real Madrid hatte beim 4:0 gegen Real Saragossa ebenfalls keine Probleme: Raphael Varane (6.) und Lucas Vazquez (32.) brachten das weiße Ballett bereits vor der Pause in Führung, ehe Vinicius Junior (72.) und Karim Benzema (79.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

In der Copa del Rey ist Real Madrid am Donnerstag gegen Real Sociedad gefordert. Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams und zeigen Euch mögliche LIVE-TICKER.

Real Madrid gegen Real Sociedad heute live: Das Duell in der Übersicht

Duell Real Madrid - Real Sociedad Datum Donnerstag, 06. Februar 2020, 19 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Zuschauer

Real Madrid gegen Real Sociedad heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Liebhaber des spanischen Fußballs gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Die Begegnung zwischen Real Madrid und Real Sociedad wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein, da sich keiner der etablierten Sender die Übertragungsrechte an der Copa del Rey gesichert hat.

Ihr müsst deshalb aber nicht auf das Aufeinandertreffen verzichten, denn der Streamingdienst DAZN überträgt die Spiele der Copa del Rey im LIVE-STREAM. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Übertragung zudem auch auf Eurem TV-Gerät zum Laufen bringen.

Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die im Apple Store und Google-Play-Store für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen zur Verfügung steht. Einmal heruntergeladen, könnt Ihr die Copa del Rey nun live verfolgen. Zudem werden jedes Wochenende auch die Spiele in LaLiga bei DAZN übertragen.

Real Madrid vs. Real Sociedad heute im LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die Copa del Rey?

Wie bereits erwähnt wird die Begegnung zwischen Real Madrid und Real Sociedad heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 19 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. Kommentator Uli Hebel begleitet Euch am Mikrofon durch den Abend, als Experte steht ihm Ex-Profi Ralph Gunesch zur Seite.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr jedoch ein DAZN-Konto. Neukunden können das Angebot des Streamingdienstes zunächst einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet das Abonnement 11,99 Euro monatlich. Hat Euch das Programm nicht mehr gefallen, könnt Ihr zudem problemlos kündigen.

Real Madrid vs. Real Sociedad heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Neben der Copa del Rey könnt Ihr bei DAZN auch alle LaLiga-Spiele live und in voller Länge sehen. Mit der und der sowie der und der haben zudem weitere europäische Wettbewerbe eine Heimat bei DAZN gefunden.

Seit dieser Saison gehören außerdem die Freitags-, die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und die Montagsspiele der zum Live-Programm des Streaminganbieters. Zuvor hatten bereits die Highlights der Bundesliga und sowie viele weitere Sportarten Einzug auf der Plattform gehalten.

Die Highlights von Real Madrid gegen Real Sociedad heute bei DAZN sehen

Die einfachste Möglichkeit, um sich die Highlights des Aufeinandertreffens zwischen Real Madrid und Real Sociedad anzuschauen, ist wohl DAZN . Bereits wenige Minuten nach dem Ende der Begegnung hat der Streamingdienst alle wichtigen Szenen in einem kurzen Video zusammengefasst.

Zudem ist es auf der Plattform auch möglich, sich die gezeigten Events nochmals im Re-Live anzusehen. Auch die Übertragung der Copa del Rey lässt sich nach Belieben mehrere Tage abrufen. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Real Madrid vs. Real Sociedad: Die Copa del Rey heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr möchtet kein zusätzliches Abonnement bei DAZN abschließen, aber über die Ereignisse in der Copa del Rey informiert werden? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen Real Madrid und Real Sociedad bleibt Ihr trotzdem auf dem Laufenden.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir mit der Berichterstattung und liefern Euch die wichtigsten Infos zur Begegnung. Danach versorgen wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Real Madrid gegen Real Sociedad live: Die Aufstellungen im Viertelfinale der Copa del Rey

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.