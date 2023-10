Real Madrid und "mehrere Vereine aus der Premier League": Berater von Alphonso Davies heizt Gerücht über Abschied vom FC Bayern an

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern München bleibt weiterhin ungewiss. Sein Berater hat die Gerüchte nun angeheizt.

WAS IST PASSIERT? Nedal Huoseh, Berater von Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies, hat zum Gerücht über ein Interesse von Real Madrid am Kanadier Stellung bezogen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir werden sehen, was in den nächsten Monaten passiert. Ich bin sicher, dass Real Madrid einer der Klubs sein könnte, die Davies gerne unter Vertrag nehmen würden", erklärte er dem Portal 365scores.com.

Allerdings würde es auch Interesse von anderen Mannschaften geben, ergänzte der Davies-Berater. Die Königlichen seien nicht der einzige mögliche Abnehmer, der "einen der besten Linksverteidiger der Welt" will, das gelte auch für "mehrere Vereine aus der Premier League".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Nächstes Spiel Bundesliga FCB SCF Spielvorschau

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Davies beim FCB läuft noch bis 2025. Es soll geplant gewesen sein, vor der laufenden Saison erste Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung zu führen, doch durch die Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurden diese Pläne über den Haufen geworfen.

Ein Verbleib sei dennoch möglich, so Huoseh. Davies wäre bereit, "seinen Vertrag bei Bayern zu verlängern, aber das hängt auch vom Verein ab".