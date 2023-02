Real Madrid: Pochettino offenbar schon als Ancelotti-Nachfolger im Gespräch

Für Real läuft es in dieser Saison bisher nicht wie geplant und schon beginnt die Trainerdiskussion. Angeblich im Visier: Mauricio Pochettino.

WAS IST PASSIERT? Einem Bericht der spanischen Sport zufolge hat Real Madrid bereits Mauricio Pochettino auf dem Zettel, sollte Carlo Ancelotti in dieser Saison keine großen Titel mit den Königlichen gewinnen. Dem Vernehmen nach genießt der Argentinier ein hohes Ansehen bei den Madrilenen und kann sich ein Engagement in der spanischen Hauptstadt auch vorstellen.

WAS WURDE GESAGT? Als Zinédine Zidane 2018 Real verlassen hat, soll Pochettino ebenfalls eine ernsthafte Option gewesen sein, Tottenham machte den Spaniern damals jedoch einen Strich durch die Rechnung. "Im Fußball geht es um das Timing. Manchmal ist es nur eine Frage der Zeit. Ich glaube nicht, dass die Züge nur einmal vorbeifahren. Manchmal muss man die nötige Geduld haben und warten", sagte der 50-Jährige damals und unterstrich: "Real Madrid zu trainieren, ist natürlich mein Traum."

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Primera División steht Real aktuell auf dem zweiten Platz, Barça hat inzwischen fünf Punkte Vorsprung auf den spanischen Rekordmeister. Im Champions-League-Achtelfinale bekommt es das Team von Carlo Ancelotti mit dem FC Liverpool zu tun.

Sollte man dort ausscheiden, dürfte die Luft für den Italiener dünn werden. Pochettino musste Paris Saint-Germain im Sommer 2022 verlassen und ist seitdem vereinslos. Der Argentinier wäre daher sofort verfügbar.