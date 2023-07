Real Madrid oder FC Barcelona: Wer ist Rekordmeister in Spanien?

Real Madrid und der FC Barcelona sind die beiden größten Teams in Spanien - doch wer ist eigentlich Rekordmeister? GOAL klärt in diesem Artikel auf.

Real Madrid und der FC Barcelona sind zweifelsfrei die größten und bekanntesten Teams in Spaniens LaLiga (Primera Division). Beide Klubs machen seit Jahren die Meisterschaft beinahe unter sich aus, nur selten steht am Ende der Saison eine andere Mannschaft ganz oben.

Die Rivalität beider Vereine ist groß und nicht wenige Fans fragen sich daher, wer von beiden Klubs eigentlich der bessere bzw. erfolgreichere in Spaniens höchster Spielklasse ist. Wer hat mehr Meistertitel gewonnen?

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wer Rekordmeister in Spanien ist - FC Barcelona, Real Madrid oder vielleicht doch ein anderes Team?

Rekordmeister in Spanien: Wer gewann den ersten Meistertitel?

Die erste Meisterschaft in Spaniens Primera Division, die ab der Saison 2023/24 mit einem neuen Logo und dem offiziellen Namen LaLiga EA Sports an den Start geht, wurde in der Saison 1928/29 ausgetragen. Damals gab es aber lediglich zehn Mannschaften, während heutzutage doppelt so viele Teams in LaLiga kicken. Erster Meister wurde damals der FC Barcelona vor Real Madrid und Athletic Club aus Bilbao.

Und letzterer Klub war es auch, der in den ersten Jahren nach der Liga-Gründung stets ganz oben mitspielte. Athletic war nämlich das erste Team, welches fünf Meisterschaften gewinnen konnte - in gerade mal zwölf Jahren. Die große Zeit von Real Madrid sollte erst deutlich später kommen.

Rekordmeister in Spanien: Atlético Madrid lange vor Real

Die Königlichen waren nämlich lange Zeit hinter Atlético Madrid nur die zweitstärkste Kraft in Spaniens Hauptstadt. In der Saison 1950/51 hatten die Rojiblancos gerade ihren vierten Meistertitel gewonnen, während Real zum gleichen Zeitpunkt erst bei zwei Titeln stand. Doch in den 50er- und 60er-Jahren holte Real stark auf.

Nach dem Ende der Saison 1957/58 standen sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid und Athletic Club bei jeweils sechs Titeln. In der Folge zog Real dann aber deutlich davon und sicherte sich in elf Jahren acht Meistertitel.

Wer ist Rekordmeister in Spanien?

Diese Spitzenposition ließ sich Real Madrid bis heute nicht mehr nehmen, denn die Königlichen sind Spaniens Rekordmeister. Zum Ende der Saison 2022/23 haben die Königlichen insgesamt 35 Meistertitel und stehen damit ganz oben.

Klub Titel Real Madrid 35 FC Barcelona 27 Atlético Madrid 11 Athletic Club 8 FC Valencia 6 Real Sociedad 2 Deportivo La Coruña 1 Real Betis 1 FC Sevilla 1

Auf dem zweiten Platz folgt der amtierende spanische Meister aus Barcelona, der in der Saison 2022/23 seinen insgesamt 27. Titel gewinnen konnte. Der Athletic Club ist in der ewigen Tabelle mit insgesamt acht Titeln noch hinter Atlético mit elf Meisterschaften gerutscht, wobei der Klub aus Bilbao seinen letzten Meistertitel in der Saison 1983/84 feierte.