Transfergerücht: Liverpool will Marco Asensio von Real Madrid

Wieder gibt es ein Wechselgerücht um Marco Asensio. Zieht es ihn nach einer durchwachsenen Saison in die Premier League?

Jürgen Klopp und der wollen im kommenden Sommer wohl einen Transfer von Mittelfeldspieler Marco Asensio von zu den Reds einleiten. Das berichtet die spanische Mundo Deportivo.

Asensio steht bei den Königlichen allerdings bis 2023 unter Vertrag, seine festgeschrieben Ablösesumme liegt bei astronomischen 700 Millionen Euro. Aufgrund der sportlichen Situation des spanischen Nationalspielers darf man sich aber an der Mersey dennoch Hoffnungen machen.

Real Madrid: Liverpool und Juventus wollen Marco Asensio

Denn der 23-Jährige soll einem Tapetenwechsel nicht abgeneigt gegenüberstehen. Asensio hatte über die Saison gesehen immer wieder Probleme, seinen Stammplatz zu festigen. In 42 Einsätzen stand er nur 23 Mal in der Startformation von Real. Zusätzlich hat er in zwölf der 23 Anfangself-Einsätzen nicht die kompletten 90 Minuten gespielt.

Asensios Berater Horacio Gaggioli verriet unlängst, dass Real im vergangenen Sommer ein horrendes Angebot für seinen Klienten ausgeschlagen habe. "Im letzten Jahr gab es Angebote zwischen 150 Millionen und 180 Millionen Euro Ablöse, aber Madrid war nicht interessiert", so der Agent bei ESPN, ohne die Namen der interessierten Vereine zu nennen.

Neben Liverpool wird Asensio auch beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin als möglicher Neuzugang gehandelt.