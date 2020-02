Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Das Achtelfinale der Champions League

Im Achtelfinale der Champions League kommt es zum Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City. Hier gibt's die Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Mega-Duell im Achtelfinale der : empfängt . Anpfiff der Partie ist am Mittwoch, 26. Februar 2020, um 21 Uhr. Hier gibt's das ganze Spiel für Euch im LIVE-TICKER.

ANPFIFF | 21 Uhr Real Madrid - Manchester City Tore: - Aufstellung Real Madrid Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Modric - Isco, Vinicius, Benzema Aufstellung Manchester City Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Mendy - Rodrigo, Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo - Jesus Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Hinspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City.

Real Madrid vs. Manchester City: Die Aufstellungen zum Achtelfinale der Champions League

Das ist die Aufstellung von Real Madrid

Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Modric - Isco, Vinicius, Benzema

Mit dieser Aufstellung geht Manchester City in die Partie

Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Mendy - Rodrigo, Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo - Jesus

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw — Manchester City (@ManCity) February 26, 2020

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Manchester City ist nach 4 Duellen mit Real Madrid (alle in der Champions League) noch sieglos. In Madrid verlor City beide Partien, zuhause gab es 2 Remis.

Real Madrid setzte sich in seinen letzten 4 Champions-League-K.o.-Runden gegen englische Teams immer durch: 2010/11 im Viertelfinale gegen Tottenham (Addition 5-0), 2012/13 im Achtelfinale gegen (Addition 3-2), 2015/16 im Halbfinale gegen Manchester City (Addition 1-0) und 2018 im Finale gegen Liverpool (3-1).

Real Madrid steht zum 23. Mal in Folge (seit 1997/98) in der K.o.-Runde der Champions League und baute damit den Allzeit-Rekord weiter aus.

Real Madrid traf in seinen letzten 22 Heimspielen in der K.o.-Runde der Champions League immer, zuletzt gelang das im Halbfinale 2010/11 gegen Pep Guardiolas nicht (0-2). Allerdings gelang in den letzten 3 dieser Spiele kein Sieg (1 Remis, 2 Niederlagen), 4 wären ein neuer Vereins-Negativrekord.

Manchester City steht zum 7. Mal in Folge im Achtelfinale der Champions League, in 3 der letzten 4 Saisons ging es zudem mindestens bis ins Viertelfinale.

Manchester City verlor die letzten 3 Champions-League-K.o.-Runden gegen spanische Teams: 2013/14 und 2014/15 jeweils im Achtelfinale gegen Barcelona (Addition 1-4 bzw. 1-3) sowie 2015/16 im Halbfinale gegen Real Madrid (Addition 0-1).

Eden Hazard (Real Madrid) könnte sein 50. Champions-League-Spiel bestreiten. In seinen 49 Einsätzen traf er exklusive Elfmeter nur 4-mal, seinen beiden Treffer in der K.o.-Runde des Wettbewerbs waren beide Strafstöße.

Manchester Citys Raheem Sterling schoss in seinen letzten 13 Champions-League-Spielen mehr Tore (10) als in seinen 34 Einsätzen davor (9). In der K.o.-Phase der Vorsaison schossen nur Lionel Messi (6) und Cristiano Ronaldo (5) mehr Tore als Sterling (4).

Zinedine Zidane gewann als Trainer von Real Madrid jede seiner 12 K.o.-Runden in der Champions League (darunter 3 Finals). Als Trainer holte er 3-mal den Henkelpott, Rekord zusammen mit Bob Paisley und Carlo Ancelotti.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola trifft zum 3. Mal in der K.o.-Runde der Champions League auf Real Madrid. Mit Barcelona setzte er sich 2010/11 im Halbfinale durch (Addition 3-1), mit Bayern München scheiterte er 2013/14 im Halbfinale (Addition 0-5).

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Real vs. City heute live... im TV Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Champions League steigt das Hinspiel im Achtelfinale. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Bericht: Ilkay Gündogan war 2013 mit Real Madrid einig

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan von Manchester City stand 2013 vor einem Wechsel von seinem damaligen Verein zum spanischen Edelklub Real Madrid. Das berichtet die Marca. Die spanische Sportzeitung listet vor dem Achtelfinalduell beider Klubs in der Champions League fünf aktuelle City-Stars auf, die in ihrer Laufbahn auch bei den Blancos hätten landen können - darunter eben auch Gündogan.

Demnach habe sich der damalige Dortmunder Gündogan im Sommer des verlorenen Champions-League-Endspiels gegen Bayern München mit Real auf einen Transfer verständigt. Es sei angepeilt worden, den damals aus Madrid nach Dortmund ausgeliehen Nuri Sahin in einem Wechsel Gündogans nach zu verrechnen. Allerdings sei der geplante Deal schließlich geplatzt.

Die ganze Nachricht gibt es hier zu lesen.

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: "Sergio Ramos würde uns guttun"

Mittelfeldspieler David Silva hat vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale mit Manchester City bei Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) seine Bewunderung für Sergio Ramos ausgedrückt.

Auf die Frage, welchen Real-Star er für das Duell im Bernabeu gerne im Trikot von City sehen würde, nannte Silva auf der Pressekonferenz am Dienstag seinen spanischen Landsmann Ramos. "Ich kenne ihn seit langem, er ist ein Leader und würde uns guttun", so der 34-Jährige.

Hier geht's zur kompletten News.

Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute - Letztes Abenteuer oder weiter träumen? Guardiola gegen Madrid unter Druck

Zinedine Zidane gegen Pep Guardiola, Toni Kroos gegen Ilkay Gündogan - doch durch die kürzlich verhängte Europacup-Sperre bekommt das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City eine ganz neue Dimension.

Vorerst letztes europäisches Abenteuer oder Fortsetzung des großen Traums? Für Pep Guardiola und Manchester City ist das Duell bei Real Madrid weit mehr als ein gewöhnliches Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Aufgrund des Europapokal-Banns bekommt die Partie im altehrwürdigen Santiago Bernabeu womöglich eine historische Dimension: Für den englischen Meister könnte es für lange Zeit die letzte Königsklassen-Reise werden.

Im Pep'schen Kosmos haben derlei Gedankenspiele freilich keinen Platz. Zum einen glaubt der Trainer des noch amtierenden englischen Meisters fest an einen erfolgreichen Einspruch gegen die von der UEFA vorvergangene Woche verhängte Zwei-Jahres-Sperre. Zum anderen will er den Titelfluch Citys in der Champions League endlich besiegen.

"Es ist ein echter, echter Test", sagte Guardiola vor dem Gigantenduell am Mittwoch (21.00 Uhr hier im LIVE-TICKER): "In einem wunderbaren Stadion müssen wir unsere Persönlichkeit zeigen." Die Favoritenrolle schob der frühere Bayern-Trainer galant zum Gegner.

Das Madrid von Coach Zinedine Zidane, das den Henkelpott in den letzten sechs Jahren viermal gewann, bezeichnete Guardiola als "König dieses Wettbewerbs". Sein eigenes Team hingegen sei eine Mannschaft, "die es nicht gewohnt ist, diese Art von Spiel zu spielen, denn unsere beste Leistung war ein Halbfinale in unserer Geschichte".

Genau das ist Guardiolas Problem. Denn auch unter dem katalanischen Star-Trainer, der das Amt seit 2016 inne hat, haftet den Citizens noch immer dieser entscheidende Makel an. Manchester wurde zuletzt zwar zweimal Meister und englischer Pokalsieger. Doch das große Ziel ihres schwerreichen Besitzers Scheich Mansour bin Zayed - der Gewinn der Königsklasse - verfehlten sie bislang auch mit Guardiola regelmäßig. Achtelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale - so lautet dessen bescheidene Bilanz.

Die Chancen, in Madrid zu bestehen, stehen allerdings besser denn je. Es brodelt in der spanischen Hauptstadt. Denn nach der jüngsten Niederlage in Levante (0:1) und einem enttäuschenden Remis zu Hause gegen (2:2) rutschten die Königlichen in der spanischen Meisterschaft gerade auf den zweiten Platz ab - ausgerechnet der Erzrivale FC Barcelona steht ganz oben.

"Wir möchten, dass unsere Fans stolz auf uns sind. Wir werden unser Maximum geben", versprach Zidane auf der Pressekonferenz am Dienstag. Und Kapitän Sergio Ramos betonte: "Die Champions League ist für uns ein ganz besonderer Wettbewerb. Allein die Hymne vor dem Spiel ist eine Extramotivation."

Trotz allem Pathos - die Ausgangsposition könnte für Zidane und sein Team um Nationalspieler Toni Kroos vor der Woche der Wahrheit mit dem Hinspiel gegen City und dem Clasico in der Liga am kommenden Sonntag gegen Barca eine bessere sein. In Levante verletzte sich zu allem Überfluss Star-Neuzugang Eden Hazard und fällt erneut wochenlang aus. Zudem sorgte am Montag eine Fahrt des Brasilianers Marcelo ohne gültigen Führerschein für weiteren Wirbel.

Der Druck ist immens. Nicht bloß für Guardiola.

Quelle: SID

