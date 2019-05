Real Madrid plant Verpflichtung von Lyon-Verteidiger Ferland Mendy

Abwehrspieler Ferland Mendy von Olympique Lyon hat das Interesse von Real Madrid auf sich gezogen. Es gibt bereits Verhandlungen.

plant nach Informationen von Goal und SPOX eine Verpflichtung von Linksverteidiger Ferland Mendy von . Beide Klubs befinden sich bereits in Gesprächen. Real-Coach Zinedine Zidane möchte seinen französischen Landsmann gerne nach holen.

Auf der linken Abwehrseite gab es in der vergangenen Saison mehrmalige Wechsel bei den Blancos, wobei Platzhirsch Marcelo mittlerweile wieder das Vertrauen Zidanes genießt. Doch der Brasilianer ist mittlerweile mit 31 auch in die Jahre gekommen und soll mittelfristig ersetzt werden.

Ferland Mendy bei OL bis 2023 unter Vertrag

Sergio Reguilon, Theo Hernandez oder dem an den BVB ausgeliehenen Achraf Hakimi traut der Trainer diesen Schritt nicht zu, weswegen Mendy, der in wenigen Tagen seinen 24. Geburtstag feiert und in der vergangenen Saison mit drei Toren in 43 Pflichtspielen überzeugen konnte, der ideale Kandidat wäre.

Sollte ein Transfer von Mendy, der bei OL Vertrag bis 2023 hat, scheitern, wäre Reguilon die erste Wahl auf den Marcelo-Ersatz, wobei der Spanier erst kürzlich im exklusiven Interview angekündigt hatte, dass er einige Angebote aus dem Ausland vorliegen habe - sein Wunsch es aber auch sei, bei Real zu bleiben.