Real Madrid: Sergio Reguilon bestätigt Angebote aus dem Ausland, will aber bleiben

Der gebürtige Madrilene Sergio Reguilon hofft, dass er auch in der kommenden Spielzeit zum Kader Zinedine Zidanes bei Real gehört.

EXKLUSIV

Abwehrspieler Sergio Reguilon plant einen Verbleib beim spanischen Top-Klub . Der junge Linksverteidiger betont im Gespräch mitund SPOX , dass er in diesem Sommer keinen Wechsel anstrebe und er hofft, auch nach dem angestrebten Umbau des Kaders eine wichtige Rolle unter Trainer Zinedine Zidane zu spielen.

Reguilon, eine der Neuentdeckungen der vergangenen Spielzeit, erklärt: "Ich habe Angebote aus dem Ausland, aus Europa. Ich möchte sicherlich gerne einmal in einer anderen Liga spielen, aber über allem steht der Wunsch, bei Real Madrid zu bleiben. Es kursieren eine Menge Gerüchte, aber darum muss sich das Management des Klubs kümmern."

Real Madrid: Kommt Ferland Mendy als Alternative zu Sergio Reguilon?

Der 22-Jährige, der 2018/19 seinen Durchbruch bei Real noch unter Ex-Trainer Santiago Solari geschafft hatte , spielte unter Zinedine Zidane im Endspurt keine ganz große Rolle mehr. Der Franzose setzte wieder auf Platzhirsch Marcelo, zudem gibt es Spekulationen, Madrid werde einen weiteren Linksverteidiger verpflichten. Ferland Mendy von Olympique Lyon wird hier meist genannt .

Reguilon aber sagt: "Ich weiß, dass der Verein mit meinen Leistungen in diesem Jahr glücklich ist und ich habe ein großes Vertrauen in meine Stärke, in das, was ich geleistet habe, in den Trainer und in meinen Vertrag. Es wird sicherlich eine gute Lösung für alle geben."

Der spanische U21-Nationalspieler führte aus, er habe bereits zwei Einzelgespräche mit Zidane geführt. Über den Inhalt wollte er nichts preisgeben, erklärte aber, er sei "sehr glücklich" mit ihrem Verlauf. "Ich bin sehr entspannt", sagte er mit Blick auf den Sommer.

Sergio Reguilon steht seit 2005 bei Real Madrid unter Vertrag und ist noch bis 2020 an den noch amtierenden Champions-League-Sieger gebunden. In der vergangenen Saison absolvierte er 22 Pflichtspiele und dabei gelangen ihm drei Torvorlagen.