Eintracht Frankfurt: Luka Jovic kehrt per Leihe von Real Madrid zurück

Luka Jovic geht voraussichtlich demnächst wieder für Eintracht Frankfurt auf Torejagd. Fredi Bobic bestätigte die anstehende Leihe des Stürmers.

Stürmer Luka Jovic wird bis Saisonende per Leihe von zu zurückkehren. Dass lediglich noch Kleinigkeiten wie der Medizincheck der offiziellen Verkündung des Transfers im Wege stehen, bestätigte Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic am Dienstagabend vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen bei Sky.

"Wenn alles passt, ist er bald wieder bei uns", sagte Bobic. Jovic war im Sommer 2019 für über 60 Millionen Euro zu den Königlichen gewechselt. Der 23-jährige serbische Nationalspieler läuft seiner Form seither aber hinterher und kam bislang auf lediglich 32 Pflichtspiele, in denen er magere zwei Tore beisteuerte.

Luka Jovic soll bei Eintracht Frankfurt Bas Dost ersetzen

Real und die Berater von Jovic kamen nach Gesprächen am Dienstag daher zu der Übereinkunft, den Angreifer noch im Januar zu verleihen. Auch Jovic, der sich zunächst bei den Königlichen durchsetzen wollte, hat nach einem Austausch mit Trainer Zinedine Zidane einem Leihgeschäft zugestimmt. Jovic' Vertrag in Madrid läuft noch bis 2025.

Dass Jovic auch über das Saisonende hinaus bei der Eintracht bleibt, wollte Bobic zumindest nicht ausschließen: "Wir denken erstmal alle bis zum Sommer und das ist auch richtig so in Pandemie-Zeiten. Im Sommer sehen wir weiter. Alles, was im Sommer passiert, können wir dann noch überdenken."

Für Frankfurt hatte Jovic bereits von 2017 bis 2019 gespielt, dabei gelangen ihm 36 Tore in 75 Pflichtspielen. Nun soll er bei der SGE die Lücke stopfen, die der Abgang von Bas Dost in Richtung Brügge an Weihnachten gerissen hat. Zuletzt stand der Eintracht mit Andre Silva nur ein gesunder, echter Mittelstürmer zur Verfügung.