Real Madrid vs. Liverpool heute live im TV und STREAM sehen: So geht’s!

Heute findet das Spiel Real Madrid vs. Liverpool statt. Doch wo könnt Ihr die Champions League live im TV und STREAM sehen? So geht’s!

In diesen Tagen gehen die letzten Rückspiele im Achtelfinale der Champions League über die Bühne. Hierbei steigt am Mittwoch unter anderem das Spitzenspiel Real Madrid vs. Liverpool. Die Partie im Estadio Santiago Bernabéu beginnt um 21.00 Uhr.

Real Madrid feierte Ende Februar einen 5:2-Auswärtssieg gegen Liverpool. Damit stießen die Königlichen das Tor zum Viertelfinale weit auf. Zuvor schloss die Mannschaft von Carlo Ancelotti die Gruppe F mit 13 Punkten und einem Zähler mehr als RB Leipzig als Erster ab.

Heute findet in der Champions League die Top-Partie Real Madrid vs. Liverpool statt. Doch wie könnt Ihr das Rückspiel zwischen den Königlichen und den Reds heute live im TV und STREAM sehen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Real Madrid vs. Liverpool heute live im TV und STREAM sehen: Die Eckdaten zum Spiel

Spiel: Real Madrid vs. Liverpool Datum: Mittwoch, 15. März 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Real Madrid vs. Liverpool heute live im TV: Die Übertragung der Champions League

Seit der Champions-League-Saison 2021/22 gelten neue Senderechte. Diese berechtigen DAZN dazu, den Löwenanteil der Begegnungen exklusiv ins Haus zu liefern. Außerdem hält Prime Video die Rechte für einige Partien. Zudem könnt Ihr ausschließlich das Finale in der Königsklasse im Free-TV sehen. Doch wo läuft das Kräftemessen Real Madrid vs. Liverpool heute live im TV?

Real Madrid vs. Liverpool heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das Rückspiel zwischen den Königlichen und den Reds reiht sich unter den Aufeinandertreffen ein, die Euch DAZN zeigt. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einer Übertragung in voller Länge und einer Konferenz mit dem Duell Napoli vs. Eintracht Frankfurt entscheiden.

Allerdings benötigt Ihr für beide Optionen ein Abonnement. Ihr könnt Ihr beispielsweise das Unlimited Paket buchen. Diesbezüglich stehen Monatsverträge für 39,99 Euro und Jahresdeals für monatlich 29,99 Euro zur Auswahl. Ihr könnt Euch auf der Webseite des Streaming-Anbieters einen Überblick zu den weiteren Optionen verschaffen. Zudem könnt Ihr Euch hier genauer dazu einlesen:

Der Abschluss erfolgt in Windeseile. Anschließend sollten die Besitzer von Smart-TVs die kostenlose App installieren. Zudem könnt Ihr Eure Fernseher mit einem PC oder Notebook vernetzen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spitzenspiels im Estadio Santiago Bernabéu auf:

Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter: Daniel Herzog

Real Madrid vs. Liverpool heute live im STREAM sehen

DAZN sendet sein vollzähliges Angebot im STREAM. Deswegen könnt Ihr den Schlager Real Madrid vs. Liverpool mit einem adäquaten Internetzugang von nahezu überall aus mitverfolgen.

Real Madrid vs. Liverpool: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Außerdem versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER zum Aufeinandertreffen Real Madrid vs. Liverpool. Damit bringen wir Euch alle Infos zu den nennenswerten Geschehnissen in der Partie zwischen den Königlichen und den Reds ins Haus. Überdies senden wir Euch Push-Mitteilungen.

Real Madrid vs. Liverpool heute live im TV und STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Real Madrid vs. Liverpool heute live: Die Aufstellungen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.