Bericht: Real Madrid weiterhin an Kylian Mbappé interessiert – Vertrag bei PSG läuft kürzer als gedacht

Trotz seiner Last-Minute-Absage in diesem Frühjahr ist Real wohl weiter an Kylian Mbappé interessiert. Dessen Vertragskonstellation ist verlockend.

WAS IST PASSIERT? Das Kapitel Kylian Mbappé und Real Madrid ist offenbar noch nicht beendet. Wie The Athletic berichtet, sind die Königlichen weiterhin an einem Transfer des französischen Superstars interessiert, obwohl dieser Real im Frühjahr mit seiner Last-Minute-Absage brüskierte. Zudem berichtet das Portal von einem interessanten Vertragsdetail. So laufe Mbappés Kontrakt in Paris gar nicht bis 2025, sondern nur bis 2024. Das dritte Jahr sei nur eine Option, die von beiden Seiten gezogen werden müsste. Damit könnte der Torjäger den Verein im Sommer 2024 ablösefrei verlassen.

Damit das nicht passiert, wäre es also möglich, dass PSG seinen Superstar schon 2023 lukrativ verkauft. Laut des Berichts soll Paris jedoch eine Rekordsumme fordern. Die liegt aktuell bei 222 Millionen Euro - aufgestellt von PSG selbst, das diese Ablösesumme einst für Neymar bezahlte. Real Madrid könnte dies aber stemmen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Königlichen hatten schon im vergangenen Frühjahr eine riesige Offerte gemacht, damals noch an den ablösefreien Mbappé selbst gerichtet. 180 Millionen Euro soll man ihm im Paket angeboten haben. Doch trotz des gekränkten Stolzes, weil Mbappé sich damals doch für eine Vertragsverlängerung in Paris entschied, soll Madrid weiterhin grundsätzlich interessiert sein.

Der Grund ist einfach: Kylian Mbappé ist erst 23 Jahre alt und seine Qualitäten sind einfach zu gut, um ihn nicht zu holen, beschreibt The Athletic. Damit lockt er natürlich auch andere Interessenten auf den Plan: Der FC Liverpool und Manchester United werden ebenfalls mit Mbappé in Verbindung gebracht. Doch Liverpool soll bereits zu viel in den Sturm investiert haben - und auch bei United sei das Interesse nicht groß genug für diese enorme Summe. Bliebe also nur Real Madrid.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé befindet sich aktuell in Ausnahmeform, bei der WM in Katar war er in den ersten beiden Gruppenspielen an vier Toren beteiligt. Für PSG kommt er in dieser Saison auf 24 Torbeteiligungen in 20 Pflichtspielen.

DIE BILDER ZUR NEWS: