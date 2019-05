Bericht: Real Madrid blitzt mit 90-Millionen-Angebot für Kalidou Koulibaly ab

Real Madrid buhlt um die Dienste von Kalidou Koulibaly, ein erstes Angebot wurde von Napoli aber wohl abgelehnt.

Der noch amtierende Champions-League-Sieger zeigt wohl Interesse an einer Verpflichtung von Abwehrspieler Kalidou Koulibaly vom . Ein erstes Angebot über 90 Millionen Euro wurde laut Corriere dello Sport aber abgelehnt.

Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis hatte in der Vergangenheit bereits öfter betont, Offerten für den Innenverteidiger in Höhe von rund 100 Millionen Euro abgelehnt zu haben. Eine davon soll vom englischen Rekordmeister gekommen sein.

Koulibaly ist noch bis 2023 an Napoli gebunden, hat in seinem Vertrag aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro verankert. Diese wird aber erst im Sommer 2020 aktiv.

Verlässt Sergio Ramos Real Madrid?

Der 27-jährige Koulibaly könnte in Madrid als Ersatz für Sergio Ramos fungieren, der die Königlichen laut El Chiringuito und Marca im Sommer verlassen könnte. Angebliche Interessenten: Manchester United, und Klubs aus .

Der Vertrag des 33-Jährigen in Madrid läuft noch bis 2021, nach dem Aus in der gegen soll es aber in der Kabine zu einem heftigen Streit zwischen Ramos und Real-Präsident Florentino Perez gekommen sein.

Nachdem Perez den Spielern mangelhafte Einstellung vorgeworfen und Ramos wegen seiner provozierten Gelb-Sperre attackiert hatte, soll Ramos gesagt haben: "Wenn Sie mich loswerden wollen, dann zahlen Sie mich aus, und ich gehe."