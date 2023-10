Real Madrid: Jude Bellingham weiterhin auf Cristiano Ronaldos Rekordkurs

Jude Bellingham begeistert bei Real Madrid. Der Engländer glänzt als Torschütze und ist dabei genauso erfolgreich wie Cristiano Ronaldo.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham befindet sich bei seinem neuen Klub Real Madrid weiterhin auf Rekordkurs. Bei den erzielten Toren ist der Engländer auf dem Kurs, den Cristiano Ronaldo bei seiner Bestmarke vorgegeben hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham traf am Wochenende beim Sieg in Girona und steht in der Liga bei sechs Treffern in sieben Spielen. 2009 konnte Cristiano Ronaldo nach seinem Wechsel von Manchester United dieselbe Bilanz vorweisen.

Im 21. Jahrhundert hat kein anderer Spieler eine bessere Startbilanz bei den Königlichen gehabt. Ruud van Nistelrooy stand nach sieben Partien bei vier Toren, Gareth Bale, Karim Benzema und Ronaldo Nazario bei drei.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bellingham wechselte im Sommer für eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro, die durch Boni noch auf rund 134 Millionen Euro steigen kann, von Borussia Dortmund zu Real Madrid.