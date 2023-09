Jude Bellingham wandelt bei Real Madrid auf den Spuren von Cristiano Ronaldo

Mit seinem nächsten Tor für die Blancos ist der ehemalige Dortmunder in einen elitären Kreis vorgestoßen.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham gelang mit seinem Siegtreffer für Real Madrid gegen Union Berlin in der Champions League (1:0) am Mittwochabend ein Kunststück, das zuvor nur drei andere Spieler vollbrachten: Der ehemalige Mittelfeldstar des BVB netzte bei seinem Debüt in LaLiga und der Königsklasse für den spanischen Edelklub.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Opta ist Bellingham der vierte Spieler überhaupt, der dies schaffte. Vor ihm waren einzig Reals Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Isco (Betis Sevilla) und Marco Asensio (PSG) bei ihren ersten Auftritten im spanischen Oberhaus und in der Champions League für die Madrilenen erfolgreich.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellingham steht nach sechs Einsätzen für Real bereits bei sechs Treffern. Für Borussia Dortmund hatte der 103-Millionen-Euro-Neuzugang zuvor in 132 Partien 44-mal genetzt.

WIE GEHT ES WEITER? Am Wochenende hat der 20-Jährige die Gelegenheit, seine Ausbeute weiter in die Höhe zu schrauben. Dann trifft die Elf von Trainer Carlo Ancelotti am Sonntagabend im Derby auf Atlético.

