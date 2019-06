Bericht: Transfer von Real Madrids James Rodriguez zu Napoli nimmt Formen an

Wieder eine Leihe mit Kaufoption: Der Ex-Bayer James Rodriguez steht vor einem Wechsel nach Süditalien.

Der Transfer von Mittelfeldspieler James Rodriguez zum italienischen Vizemeister rückt näher. Sky Sport Italia berichtet, dass es in den Verhandlungen zwischen dem Ex-Star von Bayern München, seinem aktuellen Klub und Napoli große Fortschritte gibt. Demnach hätten sich die Parteien im Grunde auf ein Leihgeschäft für den kolumbianischen Edeltechniker verständigt.

James soll für die Saison 2019/20 von Real an die Partenopei ausgeliehen werden. Anschließend haben diese die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten. Die Höhe der Kaufoption soll zwischen 30 und 40 Millionen Euro liegen. Ein ähnliches Modell also, wie es bei James‘ Engagement in München praktiziert wurde: Der FCB hatte ihn für zwei Spielzeiten ausgeliehen und sich eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro gesichert, die er allerdings nicht zog.

SSC Neapel: James Rodriguez steht bei Real Madrid bis 2021 unter Vertrag

Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis hatte einen James-Transfer in der vergangenen Woche nicht dementiert, sondern entsprechende Meldungen mit einem "Wir werden sehen" kommentiert.

In Madrid spielt James trotz eines bis 2021 gültigen Vertrags unter Zinedine Zidane keine große Rolle in den Planungen. Bei Napoli dagegen träfe er auf seinen alten Förderer Carlo Ancelotti, mit dem er bei Real und den Bayern erfolgreich zusammenarbeitete.

Neben James befinden sich gemäß Sky Sport Italia noch zwei weitere Spieler im Napoli-Fokus: Innenverteidiger Kostas Manolas soll von der Roma kommen, beide Klubs feilschen noch um die Modalitäten. Neapel versucht dabei, die fixe Ablöse in Höhe von 36 Millionen Euro zu drücken. Außerdem gibt es Bestrebungen Mittelfeldtalent Eljif Elmas vom türkischen Traditionsklub Istanbul nach Neapel zu lotsen.