Real Madrid erneuert offenbar Interesse an PSGs Inter-Leihgabe Mauro Icardi

Wo spielt Mauro Icardi kommende Saison? Real Madrid bekundet offenbar erneut Interesse am 27-jährigen argentinischen Stürmer.

streckt offenbar erneut seine Fühler nach Stürmer Mauro Icardi aus. Dies berichtet die spanische Mundo Deportivo und bringt dabei eine Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro ins Gespräch.

Icardi ist aktuell für diese Saison von an ausgeliehen, eine Zukunft bei den Nerazzurri ist nach einigen Streitigkeiten in der Vergangenheit aber so gut wie ausgeschlossen.

Wo spielt Mauro Icardi kommende Saison?

Allerdings ist wohl auch ein Verbleib bei PSG denkbar, je nachdem was mit Superstar Neymar im Sommer passiert. Und auch ein anderer Klub aus der italienischen Serie A zeigt wohl Interesse.

Mehr Teams

Die Königlichen waren bereits vergangene Saison am Argentinier interessiert, nahmen aber angeblich wegen dessen Frau und Beraterin Wandi Nara Abstand von einer Verpflichtung. Stattdessen angelte sich Real für 60 Millionen Euro Luka Jovic von , der die Erwartungen aber bislang nicht erfüllen konnte.