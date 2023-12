Real Madrid hat mit den Abgang von Karim Benzema mit der Verpflichtung von Joselu kompensiert. Nun könnte auch ein Drittliga-Stürmer kommen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid ist angeblich an Mega-Talent Caylan Vickers vom englischen Drittligisten Reading interessiert. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Königlichen sollen den 18-Jährigen dem Bericht zufolge gerne schon im Januar in die spanische Hauptstadt holen. Dort würde er dann wohl erst einmal in der zweiten Mannschaft der Blancos bei Trainer Raúl zum Einsatz kommen.

WIE GEHT ES WEITER? Reading hat finanzielle Schwierigkeiten und wäre laut Sun bereit, für nur eine Million Euro gehen zu lassen - aber sich gleichzeitig einen prozentualen Anteil der Transfersumme bei einem möglichen Weiterverkauf zu sichern.

Auch der FC Arsenal soll am offensiven Mittelfeldspieler dran sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 19 Einsätzen in allen Wettbewerben kommt Vickers in dieser Saison auf vier Tore und vier Vorlagen.