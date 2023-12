Schnäppchen für Madrid? Real kann Girona-Star wohl für acht Millionen Euro kaufen

Real Madrid könnte einen ehemaligen Spieler offenbar für wenig Geld vom LaLiga-Tabellenführer zurückkaufen.

WAS IST PASSIERT? Linksverteidiger Miguel Gutiérrez vom FC Girona, einer der Shootingstars beim überraschenden LaLiga-Tabellenführer, könnte für seinen Ex-Klub Real Madrid angeblich günstig zu haben sein.

Wie die spanische AS berichtet, besitzen die Königlichen eine Rückkaufoption über lediglich acht Millionen Euro. Für andere Vereinen liegt die Klausel bei 40 Millionen Euro - inklusive der Pflicht der Benachrichtigung der Madrilenen, sollte ein anderer Klub beabsichtigen, Gutiérrez verpflichten zu wollen.

Sollte sich Real gegen einen Rückkauf entscheiden, erhält der spanische Rekordmeister dennoch 50 Prozent des Verkaufserlöses, den Girona möglicherweise erzielt.

WAS IST DER HINTERGRUND? 2022 war Gutiérrez für vier Millionen Euro zu Girona gewechselt. Elf Jahre zuvor war er in die Jugend der Königlichen gekommen und genoss in Madrid seine Ausbildung zum Profi.

Für die erste Mannschaft kam der 22-Jährige auf zehn Pflichtspiele, in denen ihm zwei Vorlagen gelangen.