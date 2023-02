Real Madrid: Gerüchte um ein Interesse an Diogo Dalot von Manchester United

Diogo Dalot hat sich bei United prächtig entwickelt und immer noch nicht verlängert. Schlagen nun die Blancos zu?

WAS IST PASSIERT? Real Madrid denkt über eine Verpflichtung von Manchester Uniteds Rechtsverteidiger Diogo Dalot nach. Dies berichtet die spanische Sportzeitung As. Der portugiesische Nationalspieler sei in den Fokus der Blancos gerückt, weil perspektivisch ein Nachfolger für Dani Carvajal (32) gesucht wird und im Winter ein Deal für Joao Cancelo (nun FC Bayern) scheiterte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dalot hat sich bei den Red Devils in dieser Spielzeit prächtig entwickelt und ist die klare Nummer eins auf der defensiven rechten Außenbahn. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft 2024 aus. United will das Arbeitspapier unbedingt verlängern, ist dabei aber bisher erfolglos geblieben.

Die Vertragssituation mach Dalot noch attraktiver. Laut As gibt es Gedankenspiele, den Abwehrspieler in diesem Sommer für eine verhältnismäßig geringe Summe zu holen, oder ihn alternativ ablösefrei im kommenden Jahr zu verpflichten. So, wie es der Champions-League-Sieger bei David Alaba und Antonio Rüdiger zuletzt praktizierte. Bereits im vergangenen Herbst wurde Real ein Interesse an Dalot nachgesagt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Dalot stammt aus der Jugend des FC Porto. Dort schaffte er auch seinen Durchbruch bei den Profis und wechselte 2018 für 22 Millionen Euro Ablöse zu ManUnited. Die Saison 2020/21 verbrachte er auf Leihbasis beim italienischen Spitzenverein AC Mailand.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison absolvierte Dalot 25 Pflichtspiele für United und erzielte dabei einen Treffer. Zudem lieferte er drei Vorlagen. Bei der WM in Katar lief er in drei Partien für Portugal auf (ein Assist).