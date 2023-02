FC Bayern München: Joao Cancelo wurde wohl auch Barcelona und Real Madrid angeboten

Für Joao Cancelo waren die Bayern offenbar keineswegs die einzige Top-Option. Barça und Real gingen aber wohl nicht aufs Ganze.

WAS IST PASSIERT? Bevor sich Joao Cancelo im Winter dem FC Bayern auf Leihbasis inklusive Kaufoption angeschlossen hat, soll er laut Fabrizio Romano zuvor auch bei Real Madrid und dem FC Barcelona angeboten worden sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut The Athletic hatte der FC Bayern durchaus Glück, dass die beiden anderen Top-Klubs bei Cancelo nicht aufs Ganze gegangen sind. So soll Real Madrid vor allem an einer möglichen Kaufoption gescheitert sein.

Ein vermeintliches Angebot einer Leihe mit Kaufoption von 30 Millionen Euro plus 20 Millionen in Bonuszahlungen war Manchester City demnach nicht hoch genug. Die Verantwortlichen von Real Madrid streiten hingegen ab, je ein formelles Angebot bei den Cityzens eingereicht zu haben.

Der FC Barcelona sei beim Versuch, den 28-Jährigen zu verpflichten, schon früher aus dem Rennen ausgestiegen. Hier war das Gehalt der Knackpunkt. Aufgrund von Barcelonas üppiger Gehaltsliste hätten die Katalanen Cancelo bei der Liga nicht registrieren können.

Die Bayern bekamen am Ende den Zuschlag. Wohl auch, weil sie einer Kaufoption von kolportierten 70 Millionen Euro zugestimmt haben.

