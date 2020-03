Real Madrid: Darf Gareth Bale im Sommer ablösefrei wechseln?

Gareth Bale hat bei Real Madrid keine Zukunft mehr. Um die Gehaltskasse zu entlasten, könnte er im Sommer offenbar sogar ablösefrei gehen.

Der spanische Rekordmeister schließt laut eines Berichts der Marca offenbar nicht mehr aus, Offensivstar Gareth Bale im kommenden Sommer ablösefrei ziehen zu lassen. Mit dem Abgang des Angreifers wollen die Königlichen dessen stattliches Gehalt einsparen.

Aktuell verdient der walisische Nationalspieler rund 17 Millionen Euro pro Saison - zu viel für einen Spieler, der aktuell nicht zum Stammpersonal zählt und der unter Trainer Zinedine Zidane trotz eines bis 2022 datierten Vertrags keine Zukunft haben dürfte.

Bale-Wechsel von Real Madrid nach platzte

Bereits in der vergangenen Transferperiode gestaltete sich ein Verkauf des Flügelflitzers schwierig, ehe ein Transfer nach China zur wahrscheinlichsten Variante wurde. Allerdings platzte auch ein Wechsel ins Reich der Mitte.

Und wenngleich Bale in Madrid nicht sonderlich oft zum Einsatz kommt, bekräftigte sein Berater Jonathan Barnett jüngst, sein Klient fühle sich in in der spanischen Hauptstadt wohl und beschäftige sich nicht damit, den Klub zu verlassen - wohl auch wegen des fürstlichen Gehalts.

Ein Zustand, welcher die Königlichen nun mit dem Gedanken spielen lässt, den Waliser ablösefrei ziehen zu lassen - zumal Bale nach dem bevorstehenden Brexit als Nicht-EU-Spieler gilt und damit auch dieses Kontingent belastet.