Real Madrid bestätigt Transfer von Fran Garcia

Abwehrspieler Fran García wird in der Saison 2023/24 für Real Madrid auflaufen. Der Deal ist nun offiziell.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat am Freitagnachmittag den Transfer von Fran García verkündet. Der junge Linksverteidiger kommt vom LaLiga-Rivalen Rayo Vallecano. Er unterschrieb einen bis 2025 datierten Vertrag. Dank einer Rückkaufklausel beträgt die Ablöse fünf Millionen Euro. Am Montag soll er offiziell als Neuzugang vorgestellt werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 23 Jahre alte García stand um den Jahreswechsel auch bei Bundesligist Bayer Leverkusen hoch im Kurs. Der Werksklub hätte den 23-Jährigen dank einer Ausstiegsklausel von zehn Millionen Euro gerne verpflichtet, doch die Königlichen machten von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Für sie beträgt die Ablöse für ihren einstigen Jugendspieler gar nur fünf Millionen Euro.

Vallecanos Klubchef kündigte im Februar bereits bei COPE an, dass García seinen Klub Richtung Madrid verlassen wird: "Fran García wird nach der Saison zu Real Madrid gehen. Wir haben eine Einigung. Madrid hat verhindert, dass Fran García zu Bayer Leverkusen wechselt, natürlich aus eigenem Interesse, weil sie ihn als Spieler betrachten, der ihnen etwas geben kann."

Auch Reals Trainer Carlo Ancelotti bestätigte den Transfer bereits.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: García wurde in der Jugend bei Real Madrid ausgebildet, ehe er zur Saison 2020/21 an Rayo verliehen und eine Saison später für zwei Millionen Euro Ablöse verkauft wurde.