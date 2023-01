Real Madrid holt Fran García zurück und verhindert Transfer zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen stand kurz vor einem Transfer von Fran García, doch Real Madrid grätschte in letzter Sekunde dazwischen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat einen Transfer von Linksverteidiger Fran García von Rayo Vallecano zu Bayer Leverkusen auf der Zielgeraden offenbar verhindert. Wie unter anderem der kicker berichtet, machten die Königlichen von einer Rückkaufklausel für den 23-Jährigen Gebrauch und verliehen ihn direkt zu Rayo zurück. Ein Wechsel zu Bayer ist damit aber vom Tisch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der frühere U21-Nationalspieler Spaniens sollte bei Leverkusen die Vakanz auf der Position links hinten beheben und eine Konkurrenz zum Niederländer Mitchel Bakker schaffen. Der Bundesligist wollte die in Garcías Vertrag zuvor verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro ziehen, auch mit dem Spieler bestand bereits Einigkeit.

Nun allerdings hat Real das Heft des Handelns wieder übernommen und kann selbst entscheiden, wie es ab Sommer mit García weitergeht. Auch bei den Königlichen gab es zuletzt immer wieder Berichte, dass die Position links hinten für die Verantwortlichen nicht zufriedenstellend besetzt ist. Aktuell ist der Franzose Ferland Mendy der einzige nominelle Linksverteidiger im Kader der Blancos.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: García ist unumstrittener Stammspieler bei Rayo, in der laufenden Saison kommt er auf 20 Pflichtspieleinsätze und zwei Torvorlagen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER: Während García in der Rückrunde weiter für Rayo spielen wird, muss sich Leverkusen nach einem neuen Linksverteidiger umsehen. Ob der Klub eine Alternative findet, ist aktuell unklar.