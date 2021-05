Real Madrid vs. FC Villarreal: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zur Übertragung

Real Madrid braucht gegen Villarreal unbedingt einen Sieg um Meister zu werden. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr die Partie verfolgen könnt.

Entscheidung am letzten Spieltag: Vor dem 38. Spieltag haben Real Madrid und Atletico Madrid noch Chancen auf die Meisterschaft - wer wird das Rennen für sich entscheiden?

Real Madrid hat dabei die nominell schwerere Aufgabe vor der Brust - und die schlechtere Ausgangsposition: Denn die "Galaktischen" befinden sich derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und zwei Zähler hinter dem Stadtrivalen Atletico. Real muss also auf einen Patzer der Mannschaft von Diego Simeone hoffen, die bei Real Valladolid antritt. Immerhin: Für Valladolid geht es noch um den Klassenerhalt, das Teams wird also bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Selbst bei einem Ausrutscher von Atletico brauch Real Madrid aber immer noch selbst einen Sieg im finalen Saisonspiel. Und das ist angesichts des Gegners leichter gesagt als getan, spielt der Gegner FC Villarreal doch eine starke Saison 2020/2021 und rechnet sich auf Tabellenplatz sieben liegend noch selbst Chancen auf die Qualifikation für die Europa League aus.

Bereits im Hinspiel bereitete Villarreal den Galaktischen unter Trainer Zinedine Zidane Probleme: Damals trennten sich die Mannschaften trotz früher Führung für Madrid durch Mariano Diaz nach dem Ausgleich von Villarreals Torjäger Gerardo Moreno mit einem 1:1-Unentschieden.

Anstoß im Madrider Estadio Bernabeu ist am Samstagabend (22.05.2021) um 18.00 Uhr.

Das Duell zwischen Real Madrid und FC Villarreal wird per LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel lest Ihr wann und wo. Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen der Begegnung.

Real Madrid vs. FC Villarreal: Die Begegnung der Primera Divison in der Übersicht

Begegnung Real Madrid vs. FC Villarreal Wettbewerb Primera Division (38. Spieltag) Ort Estadio Bernabeu I Madrid, Spanien Datum Sonntag, 22.05.2021 I 18.00 Uhr

Real Madrid vs. FC Villarreal: Wo ist die Partie in Deutschland zu sehen?

Ihr wollt bei der Entscheidung um den spanischen Meistertitel live dabei sein und Real Madrid gegen den FC Villarreal in Echtzeit verfolgen? Dann haben wir eine gute Nachricht für Euch: Denn die Partie gibt es auch in Deutschland live und voller Länge zu sehen - und zwar auf DAZN. In diesem Artikel versorgen wir Euch mit allen Informationen rund um die Übertragung der Partie Real Madrid vs. FC Villarreal.

Primera Division: Real Madrid vs. Villarreal im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN hat sich für die Saison 2020/2021 die exklusiven Übertragungsrechte für die spanische Primera Division in Deutschland gesichert. Sämtliche Spiele werden daher im LIVE-STREAM übertragen - und so selbstverständlich auch die Entscheidung im Meisterschaftsrennen am letzten Spieltag inklusive der Partie Real Madrid vs. FC Villarreal.

Um das Spiel via DAZN verfolgen zu können, benötigt Ihr zwar ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement - aber: für Neukunden gibt es den ersten Monat kostenlos. Mit dem Probemonat könnt Ihr Real Madrid vs. FC Villarreal also kostenfrei schauen.

Nach Ablauf der vierwöchigen Testperiode könnt Ihr das DAZN-Abonnement für 119,99 Euro jährlich oder 11,99 Euro monatlich verlängern. Nähere Informationen zu den verschiedenen Abomodellen und den jeweiligen Konditionen und Laufzeiten, sowie zum kostenlosen Probemonat von DAZN bekommt Ihr hier.

Die DAZN-App: Auch unterwegs live dabei bei Real Madrid vs. FC Villarreal

Per DAZN-App könnt Ihr auch unterwegs auf die DAZN-Mediathek zugreifen, und somit auch auf mobilen Geräten den LIVE-STREAM der Partie Real Madrid vs. Villarreal verfolgen - damit Ihr auch unterwegs nicht verpasst.

Die komplette Liste mit allen unterstützten Devices inklusive der jeweiligen Download-Links findet hier.

Real Madrid vs. FC Villarreal: Die Übertragung der Partie bei DAZN

DAZN zeigt die Partie Real Madrid vs. FC Villarreal live und in voller Länge, ab 18.00 Uhr berichtet Florian Hauser als Kommentator vom Spielgeschehen im Madrider Estadio Bernabeu.

Außerdem hat DAZN auch noch ein besonderes Highlight im Angebot: Die Meisterschafts-Konferenz, die abwechselnd vom Spiel des anderen verbliebenen Meisterschafts-Aspiranten, Atletico Madrid bei Real Valladolid und dem Duell Real Madrid vs. FC Villarreal berichtet, so dass Euch keine Entwicklung im Meisterschaftsrennen entgeht.

Hier startet die Übertragung bereits ab 17.45 Uhr, Tobias Wahnschaffe liefert Hintergründe und Wissenswertes zum Meisterschaftsendspurt. Pünktlich zum Anpfiff um 18.00 Uhr übernehmen dann Uli Hebel (Real vs. Villarreal) und Jan Platte (Real Valladolid vs. Atletico) als Kommentatoren.

Die DAZN-Übertragung von Real Madrid vs. FC Villarreal auf einen Blick:

Spiel: Real Madrid vs. FC Villarreal

Real Madrid vs. FC Villarreal Übertragungsbeginn: 18.00 Uhr (Einzelspiel) 17.45 Uhr (Vorberichterstattung, Meisterschafts-Konferenz)

18.00 Uhr (Einzelspiel) 17.45 Uhr (Vorberichterstattung, Meisterschafts-Konferenz) Kommentator: Florian Hauser (Einzelspiel), Uli Hebel (Meisterschaftskonferenz)

Die Highlights der Partie Real Madrid vs. FC Villarreal bei DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie: 40 Minuten nach Spielende findet Ihr in der DAZN-Mediathek die Highlights des Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Villarreal und weiterer Begegnungen des finalen Spieltags der spanischen Primera Division. Zudem sind die Partien auch nach Spielende noch im Re-Live mit Originalkommentar weiterhin abrufbar.

📋✅ Our squad for the final match of the season 🆚 @Eng_Villarreal!#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/jLQmvE89ZZ — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 21, 2021

Real Madrid vs. FC Villarreal: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Hier erfahrt Ihr, welche Startaufstellungen die Trainer jeweils aufs Feld schicken, sobald diese offiziell bekanntgegeben werden.

Real Madrid vs. FC Villarreal im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Duell zwischen Real Madrid und FC Villarreal nicht live sehen, wollt aber trotzdem alle Spielereignisse mitbekommen? Goal begleitet die Partie per LIVE-TICKER ! Damit bleibt Ihr nicht nur auf dem Laufenden, was die Partie betrifft, zusätzlich dazu liefert Euch Goal viele Statistiken und Hintergründe jenseits des direkten Spielgeschehens.