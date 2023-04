Heute findet der Schlager Real Madrid vs. FC Chelsea statt. Doch wo könnt Ihr die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen?

In diesen Tagen steigen in der Champions League die Hinspiele des Viertelfinales. Hierbei kommt es am Mittwoch unter anderem zum Kräftemessen Real Madrid vs. FC Chelsea. Der Anstoß im Estadio Santiago Bernabéu erfolgt um 21 Uhr.

Real Madrid schloss die Gruppe F vor RB Leipzig als Erster ab. Danach setzte sich der von Carlo Ancelotti betreute Titelverteidiger in einer Neuauflage des jüngsten Finales gegen den FC Liverpool durch.

Der FC Chelsea bezwang im Achtelfinale Borussia Dortmund. Davor beendeten die mittlerweile von Frank Lampard trainierten Blues die Gruppe E vor der AC Milan auf dem ersten Platz.

Heute geht in der Champions League das Aufeinandertreffen Real Madrid vs. FC Chelsea über die Bühne. Aber wo könnt Ihr die Champions League heute live sehen? GOAL bietet Euch alle Informationen dazu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Real Madrid vs. FC Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER – die Champions League heute live sehen – die Eckdaten

Spiel: Real Madrid vs. FC Chelsea Datum: Mittwoch, 12. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live im TV

Die seit der Champions League 2021/22 gültigen Bestimmungen berechtigen DAZN dazu, die überwiegende Anzahl der Partien exklusiv zu zeigen. Zudem hält Prime Video die alleinigen Rechte für den Löwenanteil der anderen Begegnungen. Außerdem benötigt Ihr ausschließlich für das Finale der Königsklasse keinen Vertrag. Aber wo könnt Ihr das Aufeinandertreffen Real Madrid vs. FC Chelsea heute live im TV sehen?

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das Hinspiel zwischen den Königlichen und den Blues zählt zu jenen, die Euch DAZN ins Haus liefert. Hierbei stehen eine Ausstrahlung in voller Länge und eine Konferenz mit dem inneritalienischen Duell AC Milan vs. Napoli zur Auswahl. Jedoch benötigt Ihr dafür einen Vertrag. Ihr könnt Unlimited Monats- und Jahresabos abschließen. Diese Optionen kosten monatlich 39,99 Euro oder 29,99 Euro. Die Homepage des Streaming-Dienstleisters bietet eine Übersicht mit den weiteren Paketen. Außerdem könnt Ihr hier zahlreiche weiterführende Infos finden:

Die Buchung geht einfach von der Hand. Danach sollten die Besitzer von internetfähigen Fernsehern die Gratis-App herunterladen. Alternativ könnt Ihr Eure Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels mit einem Notebook oder PC koppeln. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung der Top-Partie im Estadio Santiago Bernabéu:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live im STREAM

DAZN strahlt sein komplettes Programm im STREAM aus. Deshalb könnt Ihr das Kräftemessen zwischen den Königlichen und den Blues mit einer geeigneten Internetverbindung von jedem beliebigen Ort aus sehen. Außerdem könnt Ihr von einer Kooperation mit der Plattform OneFootball profitieren. Hierfür müsst Ihr pro Partie 3,49 Euro bezahlen und die Gratis-App installieren.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live im TICKER

Zudem könnt Ihr auf den TICKER von GOAL zurückgreifen. Hiermit erfahrt Ihr alles Wissenswerte zu den Geschehnissen in der Partie Real Madrid vs. FC Chelsea.

Real Madrid vs. FC Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER – die Champions League heute live sehen

Im Pay-TV: DAZN Im STREAM: DAZN Im TICKER: GOAL

Real Madrid vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.