Barcelona dominiert Real Madrid: Das Finale der Supercopa im TICKER zum Nachlesen

Im Finale der Supercopa schlägt der FC Barcelona Real Madrid. Hier gibt es das Spiel im TICKER zum Nachlesen.

Weltfußballer Robert Lewandowski freut sich nach seinem Abschied vom deutschen Meister Bayern München über seinen ersten Titelgewinn mit dem FC Barcelona. Die Katalanen gewannen mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen auch durch einen Treffer des polnischen Stürmerstars das Finale um den spanischen Supercup gegen Meister Real Madrid 3:1 (2:0). Durch seinen ersten Supercup-Gewinn seit 2018 baute Barca seinen Rekord in dem Prestigewettbewerb auf nunmehr 14 Erfolge aus.

Jeden Freitag und Sonntag die Bundesliga live sehen - nur bei DAZN: Jetzt anmelden!

Außer Lewandowski (45.) trafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad auch Gavi (33.) und Pedri (69.) für Barcelona gegen den Erzrivalen. Für die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos, die vor rund drei Monaten den Clasico in der Liga noch mit 3:1 für sich entschieden hatten, erfüllten sich dadurch die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung trotz des Ehrentreffers ihres französischen Torjägers Karim Benzema in der Nachspielzeit (90.+3) nicht.

Real Madrid gegen FC Barcelona heute im LIVE-TICKER: Das Finale der Supercopa im Überblick

Begegnung Real Madrid - FC Barcelona Spielstand 1:3 (0:2) Tore 0:1 Gavi (33.), 0:2 Lewandowski (45.), 0:3 Pedri (69.), 1:3 Benzema (90.+3) Aufstellung Real Madrid Courtois - Carvajal (72. Nacho), Militao, Rüdiger, Mendy - Modric (65. Ceballos), Kroos (72. Asensio), Camavinga (46. Rodrygo) - Valverde, Benzema, Vinícius Jr. Aufstellung FC Barcelona Ter Stegen - Koundé, Araújo (86. Garcia), Christensen, Balde - Gavi (89. Roberto), Busquets, de Jong (86. Kessié) - Dembélé (78. Raphinha), Lewandowski, Pedri (89. Fati) Gelbe Karten Mendy (32.), Valverde (82.) - Christensen (48.), Araújo (68.)

+++ HIER LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

Fazit | Der FC Barcelona hat sich den Supercopa-Titel - und das geht völlig in Ordnung. Die Katalanen waren das bessere Team, auch wenn sich Real bis zum Ende nicht hängen ließ. Aber die Leistung passte bei den Königlichen nicht, die im Mittelfeld nicht das Kommando hatten. Stattdessen spielte Barça die Angriffe gut aus, wenn Real sie mit Fehlern einlud. Überragender Mann beim Sieger: Gavi, der an allen Toren seines Teams beteiligt war.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: SCHLUSSPFIFF

90.+3 | Dann doch noch ein Real-Tor kurz vor Schluss: Benzema scheitert erst aus acht Metern an ter Stegen, aber der Ball kommt zurück zu ihm - und er schießt rechts ein.

TOOOR! Real Madrid vs. FC Barcelona 0:3 | Torschütze: Benzema

90. | Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

90. | Noch ein Abschluss von Real: Benzema dreht den Ball von halblinks mit der Innenseite aufs Tor, ter Stegen packt sicher zu.

89. | Ansu Fati darf auch noch mitmachen, genauso wie Sergi Roberto. Und für sie gehen Matchwinner Gavi und Pedri runter.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

87. | Rüdiger verspielt den Ball an der Mittellinie - und Lewandowski hält sofort aus 50 Metern drauf. Rechts vorbei.

86. | Für de Jong und Araújo ist Schluss, Kessié und Garcia sind jetzt mit dabei.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

86. | Real spielt den Ball von links nach rechts hinten rum - und dann flankt Nacho weit hinter das Tor.

83. | Barcelona spielt die Konter jetzt nicht mehr aus, sondern geht auf Ballbesitz und spielt damit die Uhr runter.

82. | Valverde rauscht in de Jong rein und sieht dafür Gelb. Immerhin entschuldigt er sich sofort.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

79. | Beste Real-Gelegenheit in Durchgang zwei: Rodrygo kommt zentral zum Abschluss und zielt oben rechts auf den Winkel. Ter Stegen fliegt und boxt die Kugel weg.

78. | Für Dembélé ist nun Feierabend. Für ihn kommt Raphinha - es ist der erste Barça-Wechsel.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

77. | Und genau das wollen die Königlichen hier verhindern. Beim Anlaufen wird konsequent durchgezogen - und es gibt eine erste leichte Rudelbildung.

76. | Jetzt geht es für Real auch langsam darum, sich hier nicht vorführen zu lassen. Es ist schließlich der Clásico ...

74. | Und Asensio macht gleich etwas: Er schießt aus der Distanz, ter Stegen taucht ab und hat den Ball sicher.

72. | Ancelotti probiert es nochmal mit frischen Beinen: Asensio und Nacho sollen jetzt etwas reißen, sie kommen für Kroos und Carvajal.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

69. | Das ist wahrscheinlich die Entscheidung! Ein Querpass kommt nicht ordentlich bei Militao an, Lewandowski treibt die Kugel zentral nach vorne, gibt auf links raus zu Gavi. Und dessen Hereingabe wird noch leicht abgefälscht, landet aber trotzdem am langen Pfosten bei Pedri, der keine Mühe hat, das 3:0 zu machen.

TOOOR! Real Madrid vs. FC Barcelona 0:3 | Torschütze: Pedri

68. | Auch Araújo sieht jetzt Gelb: Er hält Vini Jr. an der Außenlinie fest, als der gerade durchstarten will.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

65. | Modric muss runter nach einer unterdurchschnittlichen Leistung, Dani Ceballos ist für ihn jetzt auf dem Platz.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

63. | Real probiert, mehr Druck auszuüben, wenn das Team den Ball nicht hat. Müssen die Königlichen aber langsam auch mal, wenn hier noch was gehen soll.

60. | Das Ganze ist nun etwas offener als noch vor der Pause - und es riecht hier etwas nach dem dritten Tor. Nur auf welcher Seite es fällt, ist natürlich noch nicht klar.

57. | Deutsche Kombination bei Real: Kroos schickt einen Freistoß lang in den Barça-Sechzehner und Rüdiger ist per Kopf da. Aber weit drüber.

55. | Weiterhin spielt nur Barça: Lewandowski wird steil geschickt, der Winkel ist aber zu spitz und Courtois rettet gegen den Polen.

51. | Das hätte es schon sein können! Balde spurtet Carvajal gnadenlos davon und spielt dann einen Traumpass zu Dembélé. Der Franzose zieht flach ab, aber Courtois ist mit einer Fußabwehr zur Stelle. Große Chance!

48. | Rodrygo zieht gleich eine Gelbe Karte. Er ist an Christensen vorbei und der Däne hält ihn am Trikot.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

46. | Weiter geht's in Riad! Bei Real ist jetzt Rodrygo für Camavinga mit dabei.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

Pause | Barcelona führt in Riad mit 2:0 - und das geht völlig in Ordnung. Die Katalanen sind im Angriff konsequent, hatten sogar noch einen Pfostenschuss. Real spielt einen ganz schwachen Durchgang und hat nur eine Möglichkeit. Barça mit dem Ball, den Chancen und der Führung.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1 | Nur eine Minute gibt es extra, dann ist Pause.

45. | De Jong spielt im Fallen einen Steilpass auf Gavi. Auf einmal ist es eine 2:1-Situation für Barça. Gavi spielt vor Rüdiger perfekt quer auf Lewandowski und der hat keine Mühe, das 2:0 zu machen.

TOOOR! Real Madrid vs. FC Barcelona 0:2 | Torschütze: Lewandowski

42. | Real darf jetzt mal ein wenig mehr machen. Aber nach vorne ist das noch zu einfallslos.

39. | Die Führung geht völlig in Ordnung. Barcelona dominiert die Partie, von Real kommt überraschend wenig - bis auf die eine Benzema-Chance.

33. | Gavi macht's! Rüdiger spielt den von Busquets hart gedeckten Camavinga an und die Kugel ist weg. Sofort schaltet Barcelona schnell, der Ball kommt zu Lewandowski, der nicht abzieht, sondern für Gavi nach links ablegt. Mit links trifft der unten rechts zum 1:0!

TOOOR! Real Madrid vs. FC Barcelona 0:1 | Torschütze: Gavi

32. | Mendy muss Dembélé auf seiner Seite ziehen lassen und hält ihn dann fest. Gibt die erste Gelbe der Partie - zurecht.

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

31. | Real mal am und im gegnerischen Strafraum: Vini Jr. muss es aber mit gleich drei Barcelona-Abwehrspielern aufnehmen und gewinnt diesen Vierkampf nicht.

28. | Wenn Real mal am Ball ist, leistet sich das Team zu viele einfache Fehler im Passspiel. Deshalb ist die Kugel schnell wieder weg - und Barça hat deutlich mehr Ballbesitz.

26. | Modric chippt in der Mitte auf Benzema und der ist alleine durch. Ter Stegen boxt ihm die Kugel weg - aber es war ohnehin Abseits.

25. | Real steht kompakt hinten und macht wenig Druck auf den Ballführenden. Aber weil die Königlichen kompakt stehen, gibt es halt keinen Platz für die Katalanen zum Kombinieren.

23. | Barça hat die erste Ecke des Spiels, die Real aber locker verteidigt bekommt.

18. | Real meldet sich im Spiel an! Mendy geht auf links nach vorne und bringt die Flanke perfekt in die Mitte. Dort steht Benzema in der Luft, drückt das Ding gegen die Laufrichtung von ter Stegen nach links - und knapp neben das Barça-Tor.

16. | Bislang gibt es hier ganz viel Barça - und nur wenig Real. Die Katalanen haben das Spiel im Griff und sind das einzige Team, das hier Chancen hat. Bislang.

13. | Doppelchance! Und das muss es für Barça sein! Gavi bereitet für Lewandowski vor, der aus 18 Metern flach abzieht. Courtois ist noch ganz stark dran und lenkt den Ball an den linken Pfosten. Der Abpraller kommt zu Balde - und der trifft mit links das Tor nicht!

11. | Wieder Barça! Die Flanke kommt aus dem Halbfeld und Lewandowski ist per Kopf da. Sein Versuch fliegt über die Latte.

9. | Araújo grätscht Vini Jr. an der linken Seitenauslinie hart um - der Ball war aber vorher schon draußen. Eine Ermahnung vom Schiri gibt's für den Barça-Verteidiger trotzdem.

6. | Erste heikle Szene! Gavi schnibbelt einen Freistoß an den langen Pfosten - und dort verpasst Araújo die Kugel nur ganz knapp.

5. | Barcelona versucht, das Ganze hier mit Ball zu kontrollieren. Das gelingt erstmal - aber gefährlich wird es nicht, weil das Risiko nicht gesucht wird.

3. | Barça gehört in den ersten Minuten der Ball - und die Sympathien gehören in Riad ganz klar Real. Barcelona wird ausgepfiffen.

1. | Los geht's in Riad!

Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Schauen wir kurz vor Anpfiff noch auf das Schiedsrichtergespann des Abends: Ricardo de Burgos leitet heute den Clasico. Als Assistenten stehen ihm Roberto Diaz Perez und Jon Nunez zur Seite, während Muniz Ruiz als vierter Offizieller am Seitenrand steht. Gonzalez Gonzalez ist zudem als VAR im Einsatz.

Vor Beginn |Real Madrid und der FC Barcelona dominierten die Supercopa in den vergangenen Jahren. Ganze 25 Titel gewann die beiden Teams seit der ersten Austragung 1982. Barca gewann den Pokal 13-mal, Real Madrid ganze 12. Der letzte Titel des FC Barcelona ist jedoch schon ein paar Jahre her. 2018 holt Barca seinen letzten Supercopa-Titel. Real Madrid geht dagegen als heute Titelverteidiger in die Partie und kann mit einem Sieg den Titelrekord des Erzrivalen einstellen.

Vor Beginn | In dieser Saison traten Real Madrid und der FC Barcelona schon einmal aufeinander. Am 9. Ligaspieltag bezwangen die Königlichen den FC Barcelona mit 3:1. Den ersten Clásico der Saison gewann Real Madrid souverän. Können sich Robert Lewandowski und Co. heute für die Niederlage Mitte Oktober revanchieren?

Vor Beginn | Auch der FC Barcelona erreichte das Finale der Supercopa erst nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen. Im entscheidenden Moment war vor allem DFB-Keeper Marc-Andre ter Stegen zur Stelle - im Halbfinale gegen Real Betis Sevilla hielt er gleich zwei Elfmeter.

Vor Beginn | Real Madrid sicherte sich am vergangenen Mittwoch durch einen Erfolg über den FC Valencia das Ticket für das heutige Supercopa-Finale. Für den Sieg musste das Team von Carlo Ancelotti jedoch hart kämpfen. Erst im Elfmeterschießen setzten sich die Königlichen gegen den FC Valencia durch.

Vor Beginn | Auch Xavi verändert sein Team nach dem Halbfinale der Supercopa. Balde, Christensen und Busquets stehen für Jordi Alba, Sergi Roberto und Raphinha in der Startelf.

Vor Beginn | Drei Wechsel nimmt Carlo Ancelotti im Vergleich zur Halbfinal-Partie gegen den FC Valencia vor. Modric, Carvajal und Mendy beginnen für Rodrygo, Vasquez und Nacho.

Vor Beginn | Real Madrid vs. FC Barcelona! So lautet am Abend das Duell im Finale der Supercopa 2022. Im Clásico geht es auch heute um viel Prestige und um den ersten Pokaltitel der Saison. Welches Team verlässt den Platz in Riad als Sieger?

Vor Beginn | Der Clásico beginnt heute um 20 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort des Pokalendspiels dient das König-Fahd-Stadion in Riad, Saudi-Arabien.

Vor Beginn | Herzlich willkommen beim Finale der Supercopa zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen im Finale der Supercopa

Real Madrid beginnt mit folgender Aufstellung:

Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Modric, Kroos, Camavinga - Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

Der FC Barcelona setzt auf diese Startformation:

Ter Stegen - Koundé, Araújo, Christensen, Balde - Gavi, Busquets, de Jong - Dembélé, Lewandowski, Pedri

Real Madrid vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Elfmeterkiller Marc-Andre ter Stegen hat den FC Barcelona ins Finale um den spanisches Supercup geführt. Gegen Pokalsieger Betis Sevilla gewann der Favorit am Donnerstag das Halbfinale im König-Fahd-Stadion von Riad/Saudi-Arabien dank zweier Paraden des deutschen Schlussmannes mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (1:1, 1:0) gestanden. Im Endspiel am Sonntag kommt es nun zum Clasico gegen Meister und Titelverteidiger Real Madrid.

Ter Stegen parierte im Elfmeterschießen gegen Juanmi und William Carvalho, den entscheidenden Strafstoß verwandelte Barcelonas Jungstar Pedri. Weltfußballer Robert Lewandowski (40.) und Ansu Fati (93.) hatten zuvor für Barca getroffen, Nabil Fekir (77.) und Loren Moron (101.) waren für Sevilla erfolgreich. Betis-Profi Andres Guardado (118.) sah zudem in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Der spanische Supercup wird nach dem Spielzeiten 2019/20 und 2021/22 zum dritten Mal in Saudi Arabien ausgetragen, im Januar 2021 war das Turnier wegen der Corona-Pandemie vorübergehend nach Spanien zurückgekehrt.

Neben dem Meister und dem Vizechampion sind in diesem Jahr mit dem FC Valencia, der Real am Mittwoch im Elfmeterschießen unterlegen war, und Betis die beiden Pokalfinalisten dabei. Das Format wurde im Zuge der Verlegung in das Königreich 2019 auf vier Mannschaften ausgeweitet, die in einem Mini-Turnier antreten.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die TV-Übertragung