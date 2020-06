Real Madrid vs. SD Eibar heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von LaLiga

Im ersten Spiel nach der Coronapause trifft Real Madrid auf SD Eibar. Wir sagen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM seht.

is back! steigt gegen Eibar wieder ins Geschehen ein und sofort nach der Coronapause ist Druck auf dem Kessel. Der Grund: Es tobt der Kampf um den Titel! Der hat zwei Punkte Vorsprung, noch neun Partien sind zu absolvieren.

Der Anstoß heute erfolgt um 19.30 Uhr.

Der heutige Gegner aus Eibar, eine Kleinstadt im Norden Spaniens mit nur 27.000 Einwohnern, bangt dagegen um den Klassenerhalt. Aktuell stehen die Basken auf Rang 16, die Abstiegsränge sind nur zwei Punkte entfernt.

Am letzten Spieltag vor Corona setzte es eine bittere Niederlage im Kellerduell gegen RCD Mallorca. Ein Auswärtssieg bei den Madrilenen erscheint daher als sehr unwahrscheinlich. Schaut man auf die nackten Zahlen, so verbucht Real Madrid einen Marktwert von 1,08 Milliarden Euro - Eibar hingegen nur knapp 70 Millionen Euro.

Mehr Teams

Das Hinspiel endete deutlich mit 4:0 für Madrid. Karim Benzema per Doppelschlag, Sergio Ramos und Federico Valverde sorgten für die Treffer. Hoffnung für den Underdog bietet lediglich der Umstand, dass Real Corona-bedingt völlig aus dem Rhythmus ist.

Goal liefert Euch alles Wissenswerte zu LaLiga und zum heutigen Spiel zwischen Real Madrid und . Kurz vor Anpfiff der Partie liefern wir Euch zudem noch die Aufstellungen der beiden Teams.

Real Madrid gegen SD Eibar live sehen: Die Daten zu LaLiga im Überblick

Wettbewerb: LaLiga

LaLiga Partie: Real Madrid - SD Eibar

Real Madrid - SD Eibar Anstoß: 19.30 Uhr, 14. Juni 2020

Real Madrid gegen SD Eibar: Wird das Spiel live im TV übertragen?

Kein Free-TV Sender hat Rechte für LaLiga in der Saison 2019/20. Ein Problem ist das aber keineswegs, kommt die Partie doch in voller Länge beim Streamingdienst DAZN. Mehr Informationen zur DAZN-Übertragung erhaltet Ihr weiter unten.

🔝5⃣⚽ @Benzema: quinto máximo goleador extranjero de la historia de LaLiga, con 162 goles.#HalaMadrid pic.twitter.com/YhwKCEiJ7i — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 9, 2020

Real Madrid gegen SD Eibar heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning hat die exklusiven Rechte für LaLiga und überträgt damit auch heute Real vs. Eibar live. Kurz vor Spielbeginn melden sich Kommentator Marco Hagemann und Experte Jonas Hummels zu Wort und sorgen für einen hoffentlich tollen Fußballabend.

Solltet Ihr das Spiel nicht live verfolgen können, bietet Euch DAZN nur wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie an. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sich das komplette Spiel im Re-Live anzusehen.

Real Madrid vs. SD Eibar: Wie funktioniert DAZN?

Um LaLiga oder alle anderen Streams von DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. DAZN bietet Euch einen kostenlosen Probemonat an, um zunächst in die Möglichkeiten der Sportwelt von DAZN hereinzuschnuppern.

Nach Ablauf des Probemonats kostet das Abo 11,99 Euro monatlich. Für die Sparfüchse unter Euch: Einfach ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro buchen und somit umgerechnet nur knapp einen Zehner pro Monat bezahlen.

Bei DAZN findet jeder Sportfan etwas für sich, es gibt eine Vielzahl an Sportarten, die DAZN im Programm hat. Darunter nicht nur Fußball mit der und , , , und LaLiga, sondern auch American Football, Darts, Basketball, Wintersport, Motorsport und viele weitere Top-Events werden von DAZN übertragen.

Es gibt diverse Möglichkeiten, DAZN über Euer Smartphone, Euer Tablet oder Eure Spielkonsole zu streamen.

Alle nötigen Links zum Download findet Ihr hier:

Real Madrid vs SD Eibar heute live: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn findet Ihr die Aufstellungen beider Teams hier.

Real Madrid gegen SD Eibar: LaLiga im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr das Spiel nicht sehen könnt, haben wir von Goal mit unserem LIVE-TICKER die perfekte Alternative für Euch.

Mit dem Ticker bekommt ihr alle Tore und wichtigen Szenen fast in Echtzeit geliefert, dazu gibt es interessante Statistiken. Ihr verpasst so also nichts vom Spiel, wenn Real versucht, sich die Tabellenführung zurückzuerobern.

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal für Real Madrid vs. SD Eibar.

Real Madrid vs. SD EIbar live: Die Übertragung von LaLiga heute