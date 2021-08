Real Madrid: Eduardo Camavinga von Stade Rennes kurz vor Transfer zu den Königlichen

Auch der FC Bayern und PSG sollen Interesse an Eduardo Camavinga gehabt haben. Nun zieht es den 18-jährigen Franzosen allerdings zu Real Madrid.

Real Madrid scheint am finalen Tag des Transferfensters noch einmal zuzuschlagen: Nach Informationen von Goal und SPOX steht Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga von Stade Rennes kurz vor einem Transfer zu den Königlichen.

Camavinga, der seit seinem elften Lebensjahr in Rennes spielt und dort mit 16 sein Debüt in der Ligue 1 feierte, soll am Deadline Day den Medizincheck bei Real absolvieren und einen Fünfjahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Die Ablöse liegt bei rund 30 Millionen Euro.

Auch PSG und dem FC Bayern wurde Interesse an dem 18-Jährigen nachgesagt, jedoch soll Medienberichten zufolge lediglich Real ein offizielles Angebot abgegeben haben.

Real Madrid: Camavinga kommt, Mbappe wohl nicht

Es ist möglich, dass der Camavinga-Deal im Zusammenhang mit Kylian Mbappe steht, der eigentlich von Paris St.-Germain nach Madrid wechseln sollte.

Mittlerweile erscheint ein Deal mit PSG aber kaum noch möglich. Im Gegenteil: Nach Informationen von Goal und SPOX haben die Pariser die Verhandlungen mit Real beendet. Statt der von den Madrilenen zuletzt gebotenen 170 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen beharrte PSG auf einer Ablöse in Höhe von 200 Millionen Euro.

Laut RMC Sport will der französische Vizemeister nun sogar wieder an einer Verlängerung von Mbappes 2022 auslaufendem Vertrag arbeiten.