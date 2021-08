Deadline Day 2021: Datum, Uhrzeit, Ende, Modus - wie funktioniert der letzte Tag des Transferfensters?

Der Deadline Day 2021 ist da! Goal versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zum letzten Tag im aktuellen Sommer-Transferfenster.

Es ist mal wieder so weit: Deadline Day . Letzter Tag im Transferfenster. Die letzte Möglichkeit für die Vereine, neue Spieler zu verpflichten oder durch Verkäufe wichtige Einnahmen zu generieren. Und die letzte Möglichkeit für die Spieler, doch noch den möglicherweise angestrebten Tapetenwechsel zu realisieren.

Am Dienstag schließt das Transferfenster für den Sommer 2021 . Danach geht nichts mehr in Sachen Vereinswechsel, danach stehen die Kader für die Saison 2021/22 endgültig fest. Und man muss wieder vier Monate warten, ehe am 1. Januar 2022 die nächste Transferperiode beginnt.

Wann genau endet das Sommer-Transferfenster 2021? Ab wieviel Uhr sind keine Wechsel mehr möglich? Und wie sehen die Regularien aus? Goal hat in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zum Deadline Day 2021 zusammengefasst.

Deadline Day 2021, Datum: Wann ist der letzte Tag des Transferfensters?

Wir alle dürfen uns auf ein spannendes Finale der Transferphase freuen, denn der letzte Tag im laufenden Wechselfenster steht an. Über die vergangenen Wochen und Monate war es geöffnet gewesen, in Deutschland zum Beispiel seit dem 1. Juli.

Der Deadline Day findet nun im Sommer 2021 am Dienstag, den 31. August 2021 statt. Bei den Beratern und Klubverantwortlichen vieler Vereine werden an diesem Tag die Telefondrähte glühen, um so manch spektakulären Deal doch noch einzufädeln.

In den allermeisten Top-Ligen Europas ist noch im Laufe des 31. August Schluss mit der Wechselei. Nur in einer der fünf stärksten Spielklassen des Kontinents dauert das Transferfenster noch über Mitternacht am Dienstag hinaus. In den folgenden Abschnitten wird das näher erläutert.

Deadline Day 2021, Uhrzeit und Ende: Wann schließt das Transferfenster?

Fangen wir einfach mal mit der Bundesliga an. Die oberste deutsche Spielklasse hat den Deadline Day so geregelt, dass Wechsel bis 18 Uhr am 31. August möglich sind. Nach dieser Uhrzeit geht nichts mehr und es können keine Transfers mehr vollzogen werden.

Weiter im Text: Während für die italienische Serie A keine fest Uhrzeit angegeben wird und lediglich der 31. August als finaler Tag der Transferphase feststeht, dürfen in Spaniens LaLiga Spieler noch bis 23.59 Uhr am 31. August den Verein wechseln. In England und damit in der Premier League schließt das Transferfenster exakt um 24 Uhr am 31. August .

Deadline Day, Uhrzeit: Wann schließt das Transferfenster?

Bundesliga (Deutschland) Dienstag, 31. August 2021, 18 Uhr Premier League (England) Dienstag, 31. August 2021, 24 Uhr Serie A (Italien) Dienstag, 31. August LaLiga (Spanien) Dienstag, 31. August, 23.59 Uhr Ligue 1 (Frankreich) In der Nacht von Dienstag (31. August 2021) auf Mittwoch (1. September 2021), 0.59 Uhr Süper Lig (Türkei) Mittwoch, 8. September 2021

Noch etwas länger dauert die Transferperiode in Frankreichs Ligue 1. Hier ist es bis um 0.59 Uhr in der Nacht vom 31. August auf den 1. September 2021 möglich, sich einem neuen Klub anzuschließen.

In der türkischen Süper Lig können Spieler indes noch einige Tage länger bei einem neuen Verein gemeldet werden. Hier ist das Sommer-Transferfenster nämlich noch bis zum 8. September geöffnet.

Deadline Day 2021, Modus: Was passiert, wenn ein Transfer zu spät gemeldet wird?

Im vorherigen Abschnitt haben wir erklärt, bis wann genau das Sommer-Transferfenster 2021 in den einzelnen Ligen geöffnet ist. Nach diesen Terminen schließt das Fenster und die Wechselperiode endet.

Die wichtigste Regel lautet also: Ein Klub, der einen neuen Spieler verpflichtet, muss diesen vor der Deadline dem jeweiligen Ligaverband melden. In Deutschland wäre das für die Bundesliga zum Beispiel die DFL.

Wenn wir mit dem Beispiel Deutschland fortfahren, heißt das also, dass ein Klub aus der 1. oder 2. Bundesliga einen neuen Spieler bis spätestens am Dienstag (31. August) um 18 Uhr bei der DFL gemeldet haben muss.

Ein berühmtes Beispiel dafür, was am Deadline Day schief gehen kann, lieferte übrigens der heutige Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting im Januar 2011. Eigentlich wollte er damals vom Hamburger SV zum 1. FC Köln und die beiden Vereine wurden sich auch kurz vor Schließung des Transferfensters einig - da die entsprechenden Unterlagen wegen eines kaputten Fax-Gerätes statt um spätestens 18 Uhr allerdings erst um 18.14 Uhr bei der DFL ankamen , platzte der Wechsel doch noch und Choupo-Moting musste beim HSV bleiben.

Deadline Day 2021: Das waren die teuersten Transfers im bisherigen Transferfenster

*Stand: 30.8.2021, 19 Uhr