Heute tritt Real Madrid im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool an. GOAL weiß, wie oft das Weiße Ballett bislang die Königsklasse gewann.

Heute um 21.00 Uhr findet im Stade de France in Saint-Denis, einem Vorort von Paris, das Finale der Champions League 2021/2022 statt. Dabei treffen der FC Liverpool und Real Madrid aufeinander. Somit duellieren sich der Vizemeister in der englischen Premier League und der Meister in der spanischen La Liga.

Für Real Madrid begann diese Saison in der Königsklasse in der Gruppe D. Dort entschied die Elf von Carlo Ancelotti fünf von sechs Partien für sich. Zudem unterlag das Weiße Ballett am zweiten Spieltag ausgerechnet gegen den Debütanten aus Moldau oder besser gesagt Transnistrien, Sheriff Tiraspol.

Letztlich stieg Real Madrid mit 15 Punkten und fünf Zählern mehr als Inter Mailand als Gruppensieger ins Achtelfinale auf. Trotzdem erwischten die Königlichen ein Hammerlos, wobei sie letztlich dank eines Hattricks von Karim Benzema PSG aus dem Turnier warfen. Danach bezwang das Weiße Ballett dank vier Treffern des Franzosen den Titelverteidiger Chelsea. Und im Halbfinale gegen den späteren englischen Meisterschaft erlebte Ancelottis Team eine 3:4-Auswärtsniederlage und einen 3:1-Heimsieg. Doch die wievielte Trophäe mit den großen Ohren peilen die Königlichen an?

Im Finale der Champions League 2021/2022 messen sich heute um 21.00 Uhr der FC Liverpool und Real Madrid. Beide Mannschaften befinden sich bereits in der Siegerliste der Königsklasse. Aber wie oft hat Real Madrid bereits die Champions League gewonnen?

FC Liverpool vs. Real Madrid: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Liverpool vs. Real Madrid Datum: Heute, 28. Mai 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Stade de France (Saint-Denis)

Wie oft hat Real Madrid schon die Champions League gewonnen? Die 1950er- und die 1960er-Jahre

Die erste Saison in der Champions League, die bis zum Jahr 1992 Europapokal der Landesmeister hieß, startete im September 1955 und endete im Juni 1956 mit dem Finale im Pariser Prinzenpark. Dabei fädelte Real Madrid gegen Stade Reims den ersten von fünf Triumphen am Stück ein. In den darauffolgenden Jahren unterlagen Fiorentina, der AC Milan, abermals Stade Reims und Eintracht Frankfurt gegen das Weiße Ballett.

Nach dieser Siegessträhne setzte sich zunächst zweimal Benfica Lissabon durch, wobei die Portugiesen am 2. Mai Real Madrid besiegten. Es folgen ein Titel für den AC Milan sowie zwei für dessen Stadtrivalen Inter Mailand, der im Mai 1964 die sechste Trophäe für das Weiße Ballett in der Königsklasse verhinderte. Zwei Jahre später, am 11. Mai 1966, beendete ein Finalsieg gegen Partizan Belgrad aus dem damaligen Jugoslawien diesen Fluch.

Wie oft hat Real Madrid schon die Champions League gewonnen? Die Jahrhundertwende

Die Kehrseite der Medaille ist, dass Real Madrid danach mehr als drei Jahrzehnte auf den darauffolgenden Triumph in der Champions League warten musste. Dafür gelangen in den Jahren 1998 bis 2002 drei Finalsiege binnen fünf Ausgaben. Darunter fiel ein 3:0 in einem innerspanischen Endspiel gegen Valencia, das am 24. Mai 2000 ebenfalls im Stade de France stattfand. Zwei Auflagen zuvor und später bezwangen die Königlichen Juventus und Bayer Leverkusen.

Wie oft hat Real Madrid schon die Champions League gewonnen? Die 2010er-Jahre

Es sollten abermals mehr als zehn Jahre bis zur darauffolgenden Finalteilnahme von Real Madrid in der Champions League vergehen. Doch im ersten Anlauf am 24. Mai 2014 im Lissaboner Estádio da Luz erlangte das Weiße Ballett mit einem 4:1 gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid und unter Carlo Ancelotti die Decima. Obendrein sollte es sich um den ersten von vier Titeln binnen fünf Auflagen handeln.

Denn: Nachdem Real Madrid im Folgejahr das Endspiel im Berliner Olympiastadion verpasst und Ancelotti den Hut genommen hatte, kam es erneut zu einem Finale gegen Atlético. Diesmal fiel die Entscheidung mit Zinedine Zidane nach dem Elfmeterschießen. Der Franzose führte die Königlichen daraufhin zu weiteren zwei Triumphen. Hierbei mussten sich Juventus und am 26. Mai 2018 in Kiew der nominelle Gastgeber im Finale FC Liverpool vs. Real Madrid geschlagen geben. Somit gelang dem Weißen Ballett der 13. und bislang letzte Triumph in der Champions League. Nun greift der Rekordsieger ebenfalls gegen die Reds vier Jahre später nach seiner 14. Trophäe in der Königsklasse.