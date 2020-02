Real Madrid vs. Celta Vigo: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur LaLiga-Übertragung

Real Madrid empfängt Celta Vigo. Hier erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 24. Spieltag von trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Sonntag, den 16. Februar, um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Real Madrid steht weiterhin an der Spitze der spanischen Liga und hat bislang alle fünf LaLiga-Spiele im neuen Jahr gewonnen. Am vergangenen Wochenende setzten sich die Königlichen mit 4:1 bei Osasuna durch.

Celta Vigo befindet sich derweil mitten im Abstiegskampf. Nach 23 absolvierten Spielen steht das Team von Trainer Oscar Garcia auf dem 17. Rang und hat lediglich zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie zwischen Real Madrid und Celta Vigo heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem informieren wir Euch über die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Real Madrid vs. Celta Vigo heute live: Die LaLiga-Partie im Überblick

Partie Real Madrid - Celta Vigo Datum Sonntag, 16. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid vs. Celta Vigo: LaLiga heute live im TV schauen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger von Real Madrid und Celta Vigo: Leider wird LaLiga-Partie heute nicht im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Das liegt daran, dass sich hierzulande weder Free-TV-Sender noch Bezahlsender die Rechte an der Übertragung gesichert haben.

Somit ist es leider nicht möglich, das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Celta Vigo heute auf einem gängigen TV-Kanal zu verfolgen.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, um beim Kräftemessen zwischen Real Madrid und Celta Vigo ab 21 Uhr live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM . Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Real Madrid vs. Celta Vigo: Die LaLiga-Partie heute im LIVE-STREAM verfolgen

Zwar wird Real vs. Celta Vigo nicht im TV übertragen, dafür besteht jedoch die Möglichkeit, das LaLiga-Spiel am heutigen Sonntag im LIVE-STREAM anzuschauen. Der Streamingdienst DAZN ist hierbei die richtige Anlaufstelle.

Real Madrid vs. Celta Vigo heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Gute Nachrichten für alle LaLiga-Fans: Das Streamingportal DAZN ist im Besitz der Übertragungsrechte für die spanische Beletage und hat sämtliche Partien live und in voller Länge als LIVE-STREAM im Programm.

Folglich könnt Ihr Euch bei DAZN auch die kompletten 90 Minuten von Real Madrid vs. Celta Vigo anschauen. Die Übertragung beginnt bei DAZN wenige Minuten vor Anpfiff, welcher auf 21 Uhr angesetzt ist. Kommentator Flo Hauser und Experte Jonas Hummels begleiten Euch dabei durch die Begegnung.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Vor Beginn des Abos habt Ihr jedoch die Möglichkeit, den kompletten Service von DAZN im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem auszuprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet die Mitgliedschaft bei DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat . Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen und somit knapp 24 Euro sparen. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN gibt es in diesem Artikel.

Neben allen Spielen aus Spaniens LaLiga zeigt DAZN auch die , die und die im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es auch die , die , den oder Top-Sport aus der NBA, der NHL, der MLB und der NFL live!

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Celta Vigo heute im LIVE-STREAM: Alle Infos im Überblick

Anstoß: Sonntag, 16. Februar, 21 Uhr

Sonntag, 16. Februar, 21 Uhr Kommentator: Flo Hauser

Flo Hauser Experte: Jonas Hummels

Sobald die Aufstellungen von Real Madrid und Celta Vigo bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Real Madrid vs. Celta Vigo heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Begegnung live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Real Madrid vs. Celta Vigo an.

Im LIVE-TICKER erhaltet Ihr bereits 20 Minuten vor Anpfiff alle wichtigen Informationen rund um die Begegnung zwischen Real Madrid und Celta Vigo. Sobald der Ball rollt, bleibt Ihr stets über das Spielgeschehen in Madrid auf dem Laufenden.