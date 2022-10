Real Madrid: Carlo Ancelotti soll scharf auf Ex-HSV-Stürmer Heung-Min Son sein

Mit Harry Kane bildet Heung-Min Son ein schlagkräftiges Sturmduo. Ist diese Partnerschaft vielleicht schon bald Geschichte?

Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son ist ins Visier von Champions-League-Sieger Real Madrid geraten. Dies berichtet Sport1. Demnach habe Blancos-Trainer Carlo Ancelotti "ein Auge auf Son geworfen".

Sollte sich ein Werben Reals konkretisieren, wäre ein Transfer aus Spielersicht trotz eines noch langfristig gültigen Vertrags möglich. Laut des Berichts bereite Son nämlich seinen "nächsten Karriereschritt" vor. Nach einer Verlängerung im Sommer 2021 ist der Angreifer allerdings noch bis 2025 an die Spurs gebunden.

Real Madrid: Heung-Min Son wechselte von Bayer Leverkusen zu Tottenham

Der 30-Jährige wolle in den kommenden Monaten überlegen, wie seine Laufbahn weitergehen soll. Zunächst nimmt der Kapitän der südkoreanischen Nationalmannschaft (104 Länderspiele, 34 Tore) mit seiner Landesauswahl an der WM-Endrunde in Katar teil.

Reals Angriff ist mit Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema (34), Vinícius Junior (22) und Rodrygo (21) stark besetzt. Dazu kommen vielseitige Spieler wie Fede Valverde (24) und Lucas Vázquez (31). Doch es gibt mit Eden Hazard, Marco Asensio und Mariano Díaz auch eine Reihe von Streichkandidaten, sodass Gerüchte um Neuzugänge für die Offensive rund um den LaLiga-Tabellenführer immer wieder kursieren.

Getty Images

Son schaffte einst beim Hamburger SV den Durchbruch als Profi. 2013 wechselte er für 12,5 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. Zwei Jahre später folgte der 30-Millionen-Transfer zu Tottenham. Für die Spurs erzielte er in 341 Partien 136 Tore, weitere 76 Treffer bereitete er vor.