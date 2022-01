Real Madrid vs. Bilbao: TV und LIVE-STREAM - wird das Finale der Supercopa heute live gezeigt / übertragen?

Finale! Die spanische Supercopa wird vergeben, Athletic Bilbao und Real Madrid treffen aufeinander. Los geht es um 19.30 Uhr deutscher Zeit - das Spiel steigt nämlich im King Fahd Stadium in Riad, Saudi-Arabien.

Manchmal hat man ein Deja-Vu - manchmal wiederholen sich aber einfach Ereignisse auf eine erschreckend ähnliche Art und Weise: Vor fast genau einem Jahr, am 14. Januar, trafen Bilbao und Real Madrid bereits aufeinander.

Doch damit nicht genug: Auch damals war es im Finale des "Superpokals" - der größte Unterscheid ist wohl, dass das Spiel damals im spanischen Malaga, und nicht im saudi-arabischen Riad stattfand. Gewinner damals: Bilbao!

Alle Athletic-Anhänger:innen denken gerne an das Finalspiel von vor einem Jahr zurück, Real Madrid sinnt derweil auf Revanche. GOAL erklärt, ob das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Real Madrid - Athletic Bilbao: Die Begegnung des spanischen Supercups im Überblick

Begegnung Real Madrid - Athletic Bilbao Wettbewerb Supercopa | Finale Datum Sonntag | 16. Januar 2022 Anpfiff 19.30 Uhr deutsche Zeit Ort King Fahd Stadium | Riad | Saudi-Arabien Bilanz (187 Spiele) 98 Siege Real Madrid 36 Unentschieden 53 Siege Real Madrid

Real Madrid gegen Athletic Bilbao: TV und LIVE-STREAM - ist das Finale der Supercopa heute LIVE zu sehen?

DAZN, Sportdeutschland.tv, MagentaSport, Eurosport, Sportdigital, ARD, ZDF, Sport1, Pro7, Sat.1... Die Anzahl an Fernsehsendern und Streaminganbietern in Deutschland, welche LIVE-Sport im Programm haben ist groß - fast schon zu groß.

Bei so vielen Anbietern wird es schnell unübersichtlich und man benötigt Artikel wie diesen, um zu verstehen, wo der Lieblingsverein oder -spieler gerade unterwegs ist. Zum Glück ist GOAL für euch da!

Fünf Anbieter für ein Turnier - so wird Sport heute im TV übertragen

Bei der Handball-EM sind aktuell beispielsweise fünf unterschiedliche Anbieter auf dem deutschen Markt im Einsatz, um die Spiele zu übertragen. Das Problem hat man beim spanischen Fußball nicht - hier ist vor allem DAZN die richtige Adresse!

Der Streamingdienst aus Ismaning bei München überträgt seit Jahren LaLiga-Spielen, so ist es auch in dieser Spielzeit! Dazu kommen noch Highlights und die Fußballshow am Montag - ihr werdet hier also bestens versorgt!

Supercopa heute LIVE auf DAZN? So wird Real Madrid vs. Athletic Bilbao übertragen

Heißt das, dass auch die Supercopa auf DAZN zu sehen ist? Leider Nein: Der spanische Supercup ist nicht im Paket enthalten, welches DAZN erworben hat, der Streamingdienst hat also keine Lizenz, um das Spiel zu übertragen.

Nun gut - mit DAZN kann man was den Superpokal angeht heute also nicht rechnen. Langweilig wird's bei dem Streamingdienst aber trotzdem nicht: Afrika-Cup (Algerien vs. Äquatorialguinea), Serie A (Atalanta Bergamo vs. Inter Mailand), Ligue 1 (Olympique Marseille vs. OSC Lille), Primeira Liga (Belenenses vs. FC Porto), NFL (49ers @ Cowboys) oder NBA (Phoenix Suns @ Detroit Pistons) - ihr habt die Wahl. Und das ist nur das Abendprogramm - vorher gibt es natürlich noch mehr Top-Begegnungen!

DAZN zeigt nicht Real Madrid - Athletic Bilbao: Wie ist die spanische Supercopa zu sehen?

Zurück zum spanischen Supercup: Gibt es denn einen anderen Anbieter, welcher die Supercopa heute LIVE überträgt? Irgendwie muss man doch Real vs. Athletic verfolgen können!

An dieser Stelle haben wir leider keine guten Nachrichten für Euch: Kein Anbieter in Deutschland zeigt heute die Supercopa! Die einzige Möglichkeit, die ihr habt, ist mit einem VPN einen ausländischen Stream legal zu schauen - #Vamos“ von Movistar bietet sich in Spanien an, in Italien überträgt NOVA.