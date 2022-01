Real Madrid vs. Athletic Bilbao: Das Supercopa-Finale heute im LIVE-TICKER - 2:0

Das Finale des spanischen Supercup steht vor der Tür! Am heutigen Sonntag um 19.30 Uhr trifft Real Madrid im King-Fahd-Station in Riad (Saudi-Arabien) auf Titelverteidiger Athletic Bilbao.

Während die Königlichen im Halbfinal-Clasico den FC Barcelona mit 3:2 nach Verlängerung schlugen, eliminierten die Basken auf dem Weg ins Endspiel Atletico Madrid (2:1).

Wer schnappt sich heute Abend den Pokal? Wir liefern Euch das spanische Supercup-Endspiel im LIVE-TICKER!

Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute im LIVE-TICKER: Der spanische Supercup in der Übersicht

Real Madrid vs. Athletic Bilbao 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Modric (38.), 2:0 Benzema (52., Handelfmeter) Aufstellung Real Madrid: Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior Aufstellung Athletic Bilbao: Simon - de Marcos, Yeray, Martinez, Balenziaga (58. Berchiche) - Berenguer (46. N. Williams), Garcia, Zarraga (58. Vesga), Muniain - Sancet (58. Raul Garcia), I. Williams Gelbe Karten:

58. | Bilbao wechselt gleich dreifach. Berchiche, Raul Garcia und Vesga ersetzen Balenziaga, Sancet und Zarraga. Die Basken sind unter Zugzwang, bislang läuft die zweite Halbzeit genauso wie die erste.

TOOOOOR! REAL MADRID vs. Athletic Bilbao 2:0

52. | Real erhöht auf 2:0! Benzema tritt selbst an und verwandelt den Elfmeter souverän links unten. Simon hatte die richtige Ecke geahnt, der Schuss war jedoch zu platziert.

51. | Es gibt Elfmeter für Real! Nach einem Abschluss Benzemas, springt der Ball an die Hand von Yeray. Der Schiedsrichter lässt zunächst laufen, entscheidet nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: ANPFIFF DER 2. HALBZEIT

46. | Und weiter geht's! Bei Bilbao kommt der junge Nico Williams für Berenguer ins Spiel. Real kommt unverändert wieder aufs Feld.

Fazit | Die Königlichen führen verdient zur Pause. Nach einer kurzen Drangphase Bilbaos zu Beginn der Partie, übernahm Real schnell die Kontrolle und hatte folglich mehr Ballbesitz, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden. Bilbao stand zunächst sicher und verteidigte konzentriert. Die Madrider Angriffe gingen hauptsächlich über rechts und den agilen Rodrygo, der auch das Tor durch Modric vorlegte. Der Kroate schloss per direktem Schlenzer in den Winkel traumhaft ab.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: ABPFIFF DER 1. HALBZEIT

45. | Und dann ist Halbzeit. Real führt im Supercup-Endspiel nach einem schönen Schlenzer von Modric mit 1:0 gegen Bilbao.

45. | Erste Dicke Chance für Bilbao. Die Basken kommen im Sechzehner zum Abschluss, der Schlenzer ist jedoch etwas zu hoch und fliegt über die Latte. Courtois wäre wohl rangekommen.

TOOOOOR! REAL MADRID vs. Athletic Bilbao 1:0

38. | Jetzt ist es passiert, Real führt - und natürlich fällt das Tor über die rechte Seite. Wieder ist es Rodrygo der durchstartet und im Sechzehner zurücklegt auf Modric. Der Kroate schlenzt die Kugel direkt ins Tor. Schönes Ding!

35. | Bilbao kommt hauptsächlich nach ruhenden Bällen in die Nähe des Madrider Tores. Einen Freistoß von Muniain aus dem linken Halbfeld kann Real allerdings problemlos klären.

27. | Vom zuletzt so stark aufspielenden Vinicius ist derzeit nicht viel zu sehen, nach wie vor geht vieles über rechts. Casemiros Schuss kann Simon zur Ecke abwehren.

19. | Jetzt probiert es Benzema kurz vor dem Strafraum. Der Schuss des Franzosen wird allerdings zur Ecke geklärt, die anschließend gefährlich wird. Keeper Simon verschätzt sich, Militao kommt zum Kopfball, setzt diesen aber übers Tor.

17. | Bei Real laufen die Angriffe hauptsächlich über die rechte Offensivseite mit dem agilen Rodrygo. Bilbao steht nach wie vor dicht gestaffelt.

15. | Erster Abschluss der Basken: Sancet zieht aus der Distanz ab, der Ball wird von den Königlichen zur Ecke geblockt.

13. | Kurze Aufregung, als David Alaba im eigenen Strafraum im Fallen den Ball mit der Hinterhand berührt. Bilbaos Stürmer Inaki Williams fordert Elfmeter. Schiedsrichter und VAR lassen die Szene aber weiterlaufen.

5. | Real hat in der Anfangsphase nach kurzer Dominanz Bilbaos mehr Ballbesitz und bestimmt das Spielgeschehen. Die Abwehr der Basken steht allerdings noch stabil und lässt nichts zu.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: ANPFIFF ZUR 1. HALBZEIT

1. | Der Ball rollt im King Fahd Stadium in Riad. Übrigens wird das Finale des spanischen Supercups bereits zum dritten Mal in Saudi-Arabien ausgetragen.

Vor Beginn| Und das ist die Aufstellung von Bilbao: Unai Simon - de Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Balenziaga - Alex Berenguer, Zarraga, Dani Garcia, Muniain - Sancet, Williams

Vor Beginn| So spielt Real Madrid: Courtois - Alaba, Eder Militao, Vazquez, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Vor Beginn| Real Madrid zog in das Finale der Supercopa durch einen Sieg gegen den FC Barcelona ein. Am letzten Mittwoch gewannen die Königlichen in einem furiosen Spiel den Clasico mit 3:2. Einem Tag später konnte sich Athletic Bilbao durch einen knappen 2:1-Erfolg über Atletico Madrid über den Einzug ins Finale freuen. Gewinnt Real Madrid heute seinen insgesamt zwölften Supercopa-Titel, oder wird Athletic Bilbao die Trophäe in Riad am Ende in die Höhe stemmen?

Vor Beginn| Das Spiel wird heute um 19.30 Uhr im King Fahd Stadium in Riad, Saudi-Arabien angepfiffen.

Vor Beginn| Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Finales der Supercopa zwischen Real Madrid und Athletic Bilbao.

Aufstellung Real Madrid:

Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Aufstellung Atheltic Bilbao:

Simon - de Marcos, Yeray, Martinez, Balenziaga - Berenguer, Garcia, Zarraga, Muniain - Sancet, I. Williams

ALINEACIÓN I El once del Athletic que buscará la gloria en la final de la Supercopa ante el @realmadrid #GeuriaDa 🏆 #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/8tlZfim4jB — Athletic Club (@AthleticClub) January 16, 2022

Real Madrid vs. Athletic Bilbao - Der spanische Supercup heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Ein kurioses Eigentor reichte Atletico nicht: Die Rojiblancos scheiterten im Halbfinale des spanischen Supercup an Titelverteidiger Athletic Bilbao mit 1:2. Yeray Alvarez (77.) und der elf Minuten zuvor eingewechselte Nico Williams (81.) drehten die Partie mit einem späten Doppelschlag. Zuvor hatte Bilbao-Keeper Unai Simon Atletico unfreiwillig in Führung gebracht (62.): Ein von Joao Felix geköpfter Ball sprang zunächst an den Pfosten und kullerte dann vom Rücken des am Boden liegenden spanischen Nationaltorhüters über die Linie. In der Nachspielzeit sah Atleticos Jose Maria Gimenez wegen eines groben Foulspiels Rot.

Zuvor hatte Rekordmeister Real Madrid nach einem Clasico-Sieg als erstes Team das Endspiel erreicht. Der La-Liga-Tabellenführer besiegte im ewig jungen Duell den Erzrivalen FC Barcelona nach Verlängerung mit 3:2. Nach 2020 wird zum zweiten Mal im 5000 Kilometer entfernten Saudi-Arabien der spanische Supercup-Sieger gesucht wird, vor allem aus finanziellen Beweggründen. Für das Turnier zahlt der Wüstenstaat rund 40 Millionen Euro an den spanischen Fußball-Verband RFEF.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao - Der spanische Supercup heute im LIVE-TICKER: Alles zur Übertragung

